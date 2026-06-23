Με πνεύμα πρωτοπορίας και όραμα για καλύτερη ποιότητα νοσηλείας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη χρήση περιφερικών φλεβικών καθετήρων (Μidline και Long Peripheral) με καθοδήγηση υπερήχων από κατάλληλα εκπαιδευμένη Ομάδα Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης (Vascular Access Team).

Με στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας, η Διοίκηση με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών με υπερηχογραφική καθοδήγηση, πράξη η οποία μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Πολλαπλά τα οφέλη για τον ασθενή και το σύστημα Υγείας

Η επιλογή και η ορθή τοποθέτηση του κατάλληλου φλεβοκαθετήρα αποτελούν μια από τις συχνότερες επεμβατικές πράξεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Ωστόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, η χρήση των φλεβικών καθετήρων συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις καθώς ο κίνδυνος επιπλοκών, όπως λοιμώξεις και θρομβώσεις, επιβαρύνει τόσο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών όσο και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Τα οφέλη από τη δημιουργία της Ομάδας Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης είναι πολλαπλά καθώς ο ασθενής εξασφαλίζει ασφαλή φλεβική πρόσβαση ενώ ο χρόνος αναμονής για την τοποθέτηση καθετήρων μειώνεται σημαντικά. Παράλληλα αποτρέπονται επώδυνα επεισόδια λόγω επαναλαμβανόμενων προσπαθειών φλεβοκέντησης και μειώνονται οι επιπλοκές με αποτέλεσμα τη βελτίωση της νοσηλείας και της ικανοποίησης των ασθενών.

Σε επίπεδο λειτουργίας του ΠΑΓΝΗ, η νέα αυτή πρακτική βοηθά ώστε οι ασθενείς να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι νοσηλευτές αποκτούν επιπλέον εξειδικευμένες δεξιότητες και μπορούν να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις με ασφάλεια και επάρκεια, ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων του συστήματος υγείας.

Η δημιουργία της Ομάδας Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης στο ΠΑΓΝΗ σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπειών, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα σύγχρονων νοσοκομείων του εξωτερικού. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απόδειξη της προσήλωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ στο πνεύμα καινοτομίας και πρωτοπορίας και επιβεβαιώνει έμπρακτα την εξαιρετική συνεργασία των τμημάτων του.

Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης νοσοκομειακής πρακτικής σε συνδυασμό με την εκπαίδευση νοσηλευτών από άλλα νοσοκομεία, θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά τη καθημερινή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και την ποιότητα της νοσηλείας στο σύνολό της, με απώτερο αποδέκτη τον ίδιο τον ασθενή.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Διοικητής ΠΑΓΝΗ κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία της πρώτης Ομάδας Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης στην Ελλάδα στο ΠΑΓΝΗ επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο του νοσοκομείου μας. Επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, και με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδείξαμε τον διευρυμένο και ουσιαστικό ρόλο της νοσηλευτικής μας κοινότητας.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους νοσηλευτές που συμμετέχουν στην Ομάδα Αγγειακής Πρόσβασης, τους ιατρούς του Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για την επιστημονική τους υποστήριξη, καθώς και όλα τα στελέχη που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της καινοτόμου δράσης. Η συνεργασία και το όραμα είναι τα συστατικά που θα κάνουν καλύτερο το σύστημα υγείας μας».

Τη σημασία της πρωτοβουλίας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας επισήμανε και ο κ. Στυλιανός Κτενιαδάκης, Αναπληρωτής Διοικητής ΠΑΓΝΗ ενώ ο κ. Κεχαγιάς Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΠΑΓΝΗ δήλωσε πως «Η δημιουργία της Ομάδας Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης στο ΠΑΓΝΗ ευθυγραμμίζει το νοσοκομείο μας με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα διαχείρισης της φλεβικής πρόσβασης. Η εκπαίδευση των νοσηλευτών στην τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων με υπερηχογραφική καθοδήγηση είναι μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών μας.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας, με περισσότερες από 2.500 επιτυχημένες τοποθετήσεις, επιβεβαιώνει πόσο αποτελεσματική μπορεί να αποδειχθεί η διεπιστημονική συνεργασία. Ευελπιστούμε πως αυτό το καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα νοσοκομεία της χώρας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων του συστήματος υγείας.»

Η κα Πρινάρη Αγγελική, Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ και η κα Ανυφαντάκη Στυλιανή, Νοσηλεύτρια, PhD, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ τόνισαν πως «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το έργο της Ομάδας Αγγειακής Πρόσβασης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό και καινοτόμο βήμα για την εξέλιξη της νοσηλευτικής πρακτικής στη χώρα μας.

Παράλληλα επεσήμαναν ότι η ομάδα δεν περιορίζεται στην τοποθέτηση καθετήρων επί κλίνης, αλλά βασικός της ρόλος είναι η προώθηση της ορθής επιλογής συσκευών αγγειακής προσπέλασης και η εκπαίδευση του προσωπικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια οργανωμένη και εξειδικευμένη νοσηλευτική παρέμβαση μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή κλινική πρακτική, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συμβάλλοντας στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων».