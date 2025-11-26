Με επιστολή της στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στα εμβόλια κατά του πνευμονιοκόκκου, και ειδικότερα στο Prevenar 20.

Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο που οφείλεται πιθανότατα εν μέρει και στις παράλληλες εξαγωγές, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εμβολιασμού βρεφών, μικρών παιδιών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, προκαλεί αναστάτωση στους γονείς που αδυνατούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους έγκαιρα, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση στο ιατρικό προσωπικό, που καθημερινά καλείται να διαχειριστεί αγανακτισμένους γονείς και ακυρώσεις ραντεβού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ζητά την άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία και τον ΕΟΦ και προτείνει τα παρακάτω μέτρα για την εξομάλυνση της κατάστασης:

-Την έκδοση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών για τα εν λόγω εμβόλια.

-Την ενίσχυση των ελέγχων στις φαρμακαποθήκες και φαρμακεία από τον ΕΟΦ.

-Την άμεση επικαιροποίηση της «θετικής λίστας» φαρμάκων/εμβολίων που δεν επιτρέπεται να εξαχθούν σε περιόδους έλλειψης.

-Τη διασφάλιση επάρκειας εμβολίων σε εθνικό επίπεδο μέσω συνεργασίας με τις φαρμακευτικές εταιρείες