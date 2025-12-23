Η Medtronic Hellas διοργάνωσε και φέτος ένα ξεχωριστό Παιδικό Χριστουγεννιάτικο Πάρτι στο Medtronic Diabetes Shop, προσκαλώντας τα παιδιά που ζουν με Διαβήτη Τύπου 1 και τις οικογένειές τους να γιορτάσουν μαζί σε ένα περιβάλλον χαράς, δημιουργικότητας και αισιοδοξίας.

Η εκδήλωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός για την κοινότητα του παιδικού διαβήτη, πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Medtronic Diabetes Shop στον Πύργο Αθηνών και είχε στο επίκεντρό της τα ίδια τα παιδιά – τους μικρούς πρωταγωνιστές που με θάρρος και δύναμη διαχειρίζονται καθημερινά τον Διαβήτη Τύπου 1, με τη στήριξη των οικογενειών τους και της ιατρικής κοινότητας.

Όπως δήλωσε ο Luigi Morgese, Sr. Diabetes Unit Director Italy Greece and Israel, Medtronic: «Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε ανάμεσα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, σε έναν χώρο που έχει δημιουργηθεί για να στηρίζει ουσιαστικά τη ζωή με διαβήτη. Στη Medtronic Diabetes εργαζόμαστε καθημερινά, μαζί με την ιατρική κοινότητα, με στόχο να κάνουμε τον διαβήτη πιο προβλέψιμο, ώστε όλοι να μπορούν να αγκαλιάσουν τη ζωή στο έπακρο. Εκδηλώσεις όπως αυτή μας υπενθυμίζουν ότι η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε ασφάλεια, βέλτιστη ρύθμιση και ποιότητα ζωής».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Medtronic Hellas, κ. Δημήτρης Νίκας επισήμανε: «Η σημερινή γιορτή είναι για εμάς μια υπενθύμιση της αποστολής μας: να είμαστε δίπλα σε όσους ζουν με Διαβήτη Τύπου 1 και στις οικογένειές τους, όχι μόνο με καινοτόμες θεραπείες, αλλά και με συνεχή υποστήριξη και ανθρώπινη παρουσία. Βλέποντας τα παιδιά χαρούμενα και τους γονείς πιο ήρεμους, γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία μας, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και τη συνεργασία με την ιατρική κοινότητα, μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στην καθημερινή ζωή».

Στο γιορτινό πρόγραμμα περιλαμβάνονταν εορταστικά κεράσματα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως σκιτσογαφίες, face painting και διαδραστικό παιχνίδι, καθώς και στιγμές διασκέδασης με ταχυδακτυλουργικά και τη μασκότ της Medtronic Diabetes, τον αγαπημένο Lenny the Lion. Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε και η ανοιχτή συζήτηση, όπου τα παιδιά μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τη δική τους ματιά για τη ζωή με διαβήτη, σε ένα κλίμα ενθάρρυνσης και αποδοχής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι παιδοδιαβητολόγοι από τα Διαβητολογικά Κέντρα και Ιατρεία των Νοσοκομείων Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και «Αγία Σοφία», καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών. Παράλληλα, στελέχη της Medtronic από την Ελλάδα και το εξωτερικό απευθύνουν χαιρετισμούς, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται δίπλα στα άτομα με διαβήτη και να επενδύει σε λύσεις που επιτυγχάνουν τα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.

Το Medtronic Diabetes Shop αποτελεί έναν μοναδικό χώρο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για τα άτομα με διαβήτη, τους φροντιστές τους και τους επαγγελματίες υγείας. Με περισσότερα από πέντε χρόνια λειτουργίας, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την κοινότητα του διαβήτη στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ανοιχτό, σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον που προάγει τη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία.

Η φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή της Medtronic Hellas έρχεται να επιβεβαιώσει, για ακόμη μία χρονιά, ότι η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με φροντίδα, εκπαίδευση και ανθρώπινη επαφή, μπορεί να κάνει τη ζωή με διαβήτη πιο ελεύθερη, πιο ασφαλή και – κυρίως – πιο φωτεινή.