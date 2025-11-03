Κλειστά θα είναι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, καθώς οι εργαστηριακοί γιατροί προχωρούν σε πανελλαδική κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 12:00 το μεσημέρι, μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η κινητοποίηση αποτελεί αντίδραση στη συνεχιζόμενη οικονομική ασφυξία που προκαλεί το μέτρο του clawback, αλλά και στα χρόνια προβλήματα λειτουργίας των εργαστηρίων. Όπως τονίζουν οι γιατροί απειλείται πλέον η βιωσιμότητα του κλάδου και τη συνέχιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην κινητοποίηση. «Η βιωσιμότητα των ιατρείων και η συνέχιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, με κίνδυνο να τεθεί σε δοκιμασία η πρόσβαση των ασθενών σε βασικές εξετάσεις», σημειώνει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, καλώντας όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση.

Οι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου ζητούν την παρέμβαση του πρωθυπουργού και θέτουν τρία βασικά αιτήματα: