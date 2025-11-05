Ανακοίνωση σχετικά με το clawback εξέδωσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αναφέροντας:

Το 2012 νομοθετήθηκε, για έξι χρόνια αρχικά αλλά παρατείνεται μέχρι σήμερα, η εφαρμογή ενός μέτρου άδικου και ανήθικου. Το claw back που επιβλήθηκε στις χαμηλές αμοιβές των εργαστηριακών ιατρών ήταν η απάντηση της πολιτείας στην ανάγκη για κλειστούς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ.

Αντί η κατανάλωση να περιοριστεί στα διαθέσιμα, με τον πιο αυταρχικό τρόπο υιοθετήθηκε το αναγκαστικό κούρεμα της αποζημίωσης. Η απίθανη αυτή έμπνευση, αδιανόητη για οποιαδήποτε καθημερινή δοσοληψία, νομοθετήθηκε σε ξένη γλώσσα, καθώς η μετάφραση της στα ελληνικά αντιστοιχεί στην αποκαλυπτική έννοια της ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ δεδουλευμένων.

Σήμερα τα εργαστήρια, όσα καταφέρνουν ακόμα να επιβιώνουν, είναι υπερχρεωμένα, η δε ειδικότητα της βιοπαθολογίας είναι «ερημικά» άγονη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον.

Ρυθμιστικού τύπου παρεμβάσεις (ήσσονος πολιτικής σημασίας) αλλά ουσιώδεις, όπως η ανακατανομή ανά νομό, η πίστωση μη-καταναλωθέντων πόρων κλπ δεν εφαρμόζονται από το Υπουργείο Υγείας. Επιπλέον η εφαρμογή OTP στην έκδοση και τη συνταγογράφηση που θα μείωνε απευθείας τη δαπάνη κατά 20%, ούτε καν συζητείται από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο όμως επιτυχώς -και ορθώς- την εφαρμόζει αλλού, όπως στις φυσικοθεραπείες, στα γυαλιά οράσεως κλπ.

Επιπρόσθετα, η απαλλαγή από τις συσσωρευμένες πληρωμές ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ (claw back) προηγουμένων ετών αποκλείεται, καθώς ταυτίζεται από την πολιτεία το προϊόν μιας ανήθικης πρακτικής με την έννοια του χρέους. Είναι όμως απόλυτα θεμιτό και δίκαιο το αίτημα της απαλλαγής από τις επιπτώσεις της χρόνιας κρατικής αυθαιρεσίας, καθώς η χρέωση αυτή δεν προήλθε από αμέλεια ή ενέργεια όσων καλούνται να την πληρώσουν.

Από πλευράς πολιτείας ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος και ας θεωρούν οι εμπνευστές του ότι βολεύει αφού αναγκαστικά αποδίδει.

Ο ΠΙΣ από ετών πρότεινε την χρηματοδότηση της υγείας και από την φορολογία των επιβλαβών καπνικών προϊόντων, καθώς κάθε λεπτό ευρώ επί αυτών αποδίδει πολλά εκατομμύρια ετησίως. Τώρα, που η χώρα μας υποχρεώνεται από την ΕΕ σε αναπροσαρμογή των τιμών των καπνικών προϊόντων, είναι ο κατάλληλος χρόνος υλοποίησης αυτής της πρότασης, ώστε να ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ να ενισχυθεί με ένα δίκαιο και ηθικό μέσο και να καταργηθεί η ΥΦΑΡΠΑΓΗ (CLAW BACK).

Ο ΠΙΣ έχει τεθεί εξαρχής και παραμένει σταθερά στο πλευρό των εργαστηριακών ιατρών υποστηρίζοντας τα αιτήματα τους. Καλούμε την πολιτεία να προχωρήσει σε λύση του προβλήματος σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας και την ηθική του πολιτικού πολιτισμού, προκειμένου να υπάρξει προοπτική ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας στη χώρα μας.