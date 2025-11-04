Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) διοργανώνει τον Πανελλήνιο Συμβολικό Περίπατο “Περπατάμε για την Πολλαπλή Σκλήρυνση”, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 13:00, στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας (είσοδος από Λεωφόρο Αμαλίας).

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μπλουζάκι της δράσης.

Με σύνθημα «Η Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν έχει ηλικία – Μαζί Δυνατοί!», η δράση αποτελεί μια πανελλαδική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και στέλνει μήνυμα ενότητας και αποδοχής , αναδεικτύοντας τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής και της υποστήριξης των ατόμων που ζουν με τη νόσο.

Ο περίπατος τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των Merck SA, SimasiaAI, Μητροπολιτικού Κολλεγίου και Attica Group.

Η ΠΟΑμΣΚΠ συνεχίζει δυναμικά την αποστολή της για την ενημέρωση, υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν την ορατότητα της νόσου και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.