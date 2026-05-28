Υπάρχουν στιγμές που η εργασία αποκτά ένα βαθύτερο νόημα. Η Ημέρα Εθελοντισμού της MSD Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου, αποτέλεσε μία από αυτές. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “MSD Gives Back”, περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση 11 οργανωμένων εθελοντικών δράσεων, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευση της MSD για τη βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με κεντρικό άξονα το περιβάλλον και οδηγό τη φιλοσοφία One Health (Ενιαία Υγεία), που αναγνωρίζει τη στενή και αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, οι φετινές δράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε καθαρισμούς φυσικών και αστικών χώρων, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και το συλλογικό αποτύπωμα προσφοράς.

Υμηττός: στο επίκεντρο της φροντίδας και της επιμόρφωσης

Κεντρικός πυρήνας των φετινών εθελοντικών δράσεων ήταν ο Υμηττός, ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, που τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα από πυρκαγιές. Οι παρεμβάσεις καθαρισμού στην Αγία Παρασκευή (Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού) και της Ηλιούπολης (Προφήτης Ηλίας) εντάχθηκαν στο ευρύτερο όραμα «Υμηττός 2030», που στοχεύει στην αποκατάσταση, προστασία και βιώσιμη ανάδειξη του βουνού για τις επόμενες γενιές.

Περισσότεροι από 80 εθελοντές συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις καθαρισμού πέριξ της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού και του Προφήτη Ηλία, απομακρύνοντας σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων. Συνολικά συλλέχθηκαν 29 σακούλες των 120 λίτρων απορριμμάτων και μικροπλαστικών, ενώ μαζί με τα ογκώδη αντικείμενα ο συνολικός όγκος ξεπέρασε τα 4.000 λίτρα.

Στη δράση του Υμηττού συμμετείχαν οι Δημήτρης Γιαννόπουλος, Ερευνητής και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, PhD και Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Γεωπόνος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, MSc, PhDca από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι μίλησαν στους εθελοντές για τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών και των εκπομπών αερίων και άλλων ρύπων στο περιβάλλον, καθώς και για τη σχέση τους με την υγεία του ανθρώπου και των ζώων, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της δράσης και τη σύνδεσή της με τη φιλοσοφία One Health.

Δράσεις σε παραλίες, κοινότητες και τον χώρο εργασίας

Παράλληλα, εθελοντικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες της Αττικής, όπως οι παραλίες «Μπικίνι» στον Άλιμο και «ΕΔΕΜ» στο Παλαιό Φάληρο. Ενδεικτικά, στο «Μπικίνι» ομάδα 15 εθελοντών συγκέντρωσε 7 σακούλες απορριμμάτων και απομάκρυνε μεταλλικά αντικείμενα, συμβάλλοντας στην προστασία της ακτογραμμής. Στην παραλία ΕΔΕΜ συγκεντρώθηκαν 17 μεγάλες σακούλες με πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, αλουμινένια κουτάκια, γυάλινα αντικείμενα, κομμάτια φελιζόλ κ.α., καθώς και 5 μικρές σακούλες με τσιγάρα, καπάκια και λοιπά μικροαπορρίμματα.

Ουσιαστικής σημασίας ήταν και η παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων της εταιρείας μας, όπου ομάδα 16 εθελοντών συμμετείχε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που ενίσχυσαν τη βιωσιμότητα της «δικής μας γειτονιάς». Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν για πρακτικές ανακύκλωσης, εγκατέστησαν ταΐστρες και ποτίστρες για ζώα, φύτεψαν αρωματικά φυτά με τη βοήθεια των κηπουρών, και εκπαιδεύτηκαν στη σωστή φροντίδα των φυτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Συγκινητική στιγμή αποτέλεσε και η δράση στο Σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού» στα Μελίσσια, όπου 25 εθελοντές μας καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 35 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων.

Οι δράσεις με επίκεντρο το περιβάλλον μας, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανάγκη προστασίας και συστηματικής φροντίδας των φυσικών μας περιοχών αλλά και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής πολιτών και οργανισμών σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αποκατάστασης.

Ένα πανελλαδικό «κύμα» προσφοράς

Η πρωτοβουλία δεν περιορίστηκε στην Αττική, καθώς εθελοντικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καλαμάτα, Ηράκλειο και Χανιά, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά και η κοινή προσπάθεια δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια. Ενδεικτικά, στη Θεσσαλονίκη 17 εθελοντές μας συγκέντρωσαν 25 σακούλες απορριμμάτων και περισσότερα από 2.500 λίτρα ογκωδών αντικειμένων, επιβεβαιώνοντας ότι η περιβαλλοντική δράση μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η Agata Jakoncic, Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία “MSD Gives Back” εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως μιας υπεύθυνης βιοφαρμακευτικής εταιρείας που προσφέρει στην κοινωνία όχι μόνο μέσα από τα φάρμακα και τα εμβόλια της, αλλά και μέσα από τη φροντίδα των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Οι φετινές εθελοντικές μας δράσεις αποτυπώνουν στην πράξη τη φιλοσοφία “One Health”, υπενθυμίζοντας ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του πλανήτη είναι βαθιά συνδεδεμένες. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τους ανθρώπους της MSD που, με γνώση, ενσυναίσθηση και συλλογικό πνεύμα, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και υγιούς μέλλοντος για όλους».