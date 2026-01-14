Η Affidea, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τη σημαντική αποστολή και την πολύτιμη προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, συνεχίζει και τη νέα χρονιά να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Affidea ανακοινώνει την παράταση της ισχύουσας παροχής πλήρους απορρόφησης της συμμετοχής σε ιατρικές εξετάσεις για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των:

Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Γενικού Επιτελείου Στρατού

καθώς και για το πολιτικό προσωπικό, έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, μέσω ειδικού ενημερωτικού βίντεο, επεξηγεί τις δύο σημαντικές αλλαγές στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων:

Οι ωφελούμενοι μπορούν πλέον να πραγματοποιούν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Η συνταγογράφηση δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε στρατιωτικούς ιατρούς, αλλά μπορεί να πραγματοποιείται από οποιονδήποτε νόμιμο ιατρό, δημόσιο ή ιδιώτη.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ το σχετικό βίντεο.

Επιπλέον, όλοι οι ωφελούμενοι εξακολουθούν να δικαιούνται επιπρόσθετη έκπτωση 20% σε όλες τις υπηρεσίες των δερματολογικών ιατρείων CityMed, που ανήκουν στον Όμιλο Affidea.

Με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προηγμένη τεχνολογία και διαρκή προσήλωση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η Affidea εγγυάται υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας για όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 15 χώρες. Με περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας, τα διαγνωστικά κέντρα Affidea δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω ενός εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία, καθώς και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.