Την έντονη αντίδρασή τους στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας εκφράζουν οι Παθολόγοι, κάνοντας λόγο για θεσμικές στρεβλώσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό και αποκλεισμό μιας νευραλγικής ειδικότητας από την ολιστική φροντίδα των ασθενών.

Η ανακοίνωση των Παθολόγων έχει ως εξής:

«Έκθαμβοι παρακολουθούμε τις συνεχώς τροποποιούμενες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ένταξη στο Δωρεάν πρόγραμμα χορήγησης φαρμάκων των ασθενών με υπέρμετρα αυξημένο βάρος και όχι όλων όσων τα έχουν ανάγκη. Φυσικά και πάλι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Η τελευταία πληροφορία ότι εντάχθηκαν όλα τα Κέντρα Yγείας πέραν των ειδικών Ιατρείων των Νοσοκομείων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την καταπάτηση κάθε έννοιας δεοντολογίας από πλευράς Υπουργείου.

Όπως όλοι γνωρίζουμε αρκετά πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα στους ιατρούς των δημοσίων δομών να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία. Ως εκ τούτου δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ιατρών του ιδιωτικού τομέα και δη των παθολόγων, οι οποίοι αποτελούν νευραλγική ειδικότητα για την ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχή σωματικού βάρους. Αυτοί είναι και οι ασθενείς που συνήθως πάσχουν από πλήθος συννοσηροτήτων, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, διαταραχή των λιπιδίων κλπ. . Με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται κατάφωρα ο νόμος που εδώ και πολλά χρόνια εξισώνει την υπογραφή των ιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ο νόμος που δίνει το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Θέλουμε να τονίσουμε εκ νέου την παντελή πρόθεση επικοινωνίας του Υπουργείου με την Ένωση μας και τη συνεχιζόμενη άρνηση, ακόμη και απάντησης σε θεσμικά μας αιτήματα για συνάντηση με την αναπληρώτρια Υπουργό τόσο στις 15 Απριλίου, όσο και στις 16 Νοεμβρίου του 2025. Κοινώς περιμένουμε από πέρυσι μία απάντηση από την κυρία Αγαπηδάκη. Το ότι δεν έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας οφείλεται αφενός στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών (με τους παθολόγους να αποτελούν μία από τις πιο επιβαρυμένες ειδικότητες), αλλά και των νοσηλευτών των δημοσίων νοσοκομείων. Και αφετέρου, στην καταστροφική πολλές φορές για την τσέπη του ασθενούς, στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα. Απαιτούμε την άμεση πρόσβαση όλων των Παθολόγων, συμβεβλημένων και μη, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην συνταγογράφηση των νεότερων φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Απαιτούμε εκ νέου την χορήγηση αυτών των φαρμάκων μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, έστω και ως μη αποζημιούμενων, προς αποφυγήν της αυτοθεραπείας, η οποία δυστυχώς τείνει να γίνει καθημερινότητα για λόγους lifestyle, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ληπτών. Θέτουμε εκ νέου την συμπυκνωμένη γνώση μας για την Υγεία στη διάθεση του Υπουργείου, αλλά και του Πρωθυπουργού αν το κρίνει απαραίτητο».