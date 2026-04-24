Με έντονο ενδιαφέρον αναμένεται η διοργάνωση του 1ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ). σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (ΕΕΕΠ). Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 24 και 25 Απριλίου 2026, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Λιβαδειάς (συνεδριακή αίθουσα «Κωνσταντίνου και Αγλαΐας Παπαπαναγιώτου».

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λειβαδιάς και του Δήμου Λιβαδειάς και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης επιστημόνων υγείας, αλλά και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για κρίσιμα θέματα καρδιαγγειακής -και όχι μόνο- υγείας.

Η έναρξη των εργασιών, την Παρασκευή 24 Απριλίου (ώρες 18.00-20.00) περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένες συνεδρίες για το κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Καταξιωμένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν σύγχρονες προσεγγίσεις για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της άσκησης και της διατροφής στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη διεπιστημονική προσέγγιση, με θεματικές που συνδέουν την καρδιά με την άνοια, τον εμβολιασμό και τη σύγχρονη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/04, ώρα 20.00, στη συνεδριακή αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού στο Δημαρχείο Λιβαδειάς.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Σαββάτου 25 Απριλίου 2026 επικεντρώνεται στις νεότερες εξελίξεις στη σύγχρονη καρδιολογία σε αλληλεπίδραση με την παθολογία. Εξειδικευμένες συνεδρίες θα καλύψουν κρίσιμα ζητήματα, όπως η σύγχρονη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας και των συνοσηροτήτων της, η αλληλεπίδραση της καρδιάς με τις λοιμώξεις, καθώς και οι προκλήσεις στη χορήγηση αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενότητες που αναδεικνύουν τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη σύγχρονη ιατρική πράξη. Η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο προσεγγίζονται ως σημαντικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, με αναφορά σε καινοτόμες φαρμακευτικές θεραπείες αλλά και σε παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής. Παράλληλα, η αναδυόμενη επιστημονική περιοχή της καρδιο-ογκολογίας αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων για την πρόληψη και διαχείριση της καρδιοτοξικότητας των αντικαρκινικών θεραπειών.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με συνεδρία αφιερωμένη στην εκτίμηση αιμορραγικού και καρδιαγγειακού κινδύνου σε περιεγχειρητικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της εξατομικευμένης ιατρικής και της διεπιστημονικής συνεργασίας στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών.

Το 1ο Περιφερειακό Συνέδριο Λιβαδειάς επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΚΕ και της ΕΕΕΠ για συνεχή και στοχευμένη εκπαίδευση, φέρνοντας την επιστημονική γνώση πιο κοντά, τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στην κοινωνία. Η παρακολούθηση και των δύο ημερών του συνεδρίου είναι ελεύθερη τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους πολίτες.