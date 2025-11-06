Με πρωτοβουλία του PhARMA Innovation Forum (PIF)πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και συμμετοχή του ΣΦΕΕ και άλλων θεσμικών φορέων του Φαρμάκου, σε παραγωγικό και θετικό κλίμα, με κοινή αναγνώριση της πίεσης που ασκεί το clawback σε ασθενείς και στο οικοσύστημα της καινοτομίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές και οι εκπρόσωποι των 30 καινοτόμων Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων που εκπροσωπεί το PhARMA Innovation Forum, με κύριο θέμα το υπέρογκο νοσοκομειακό clawbackτόσο στα νοσοκομειακά φάρμακα όσο και στον ΕΟΠΥΥ, το οποίο για το 2024 εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 75,5% για την κατηγορία των νοσοκομειακών φαρμάκων άνω των 30 ευρώ, επιβαρύνοντας δραματικά τις φαρμακευτικές εταιρείες και απειλώντας τη βιωσιμότητα της αγοράς. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 15 εκατ. ευρώ για τη μείωση του clawback, μέτρο που αναμένεται να μειώσει τις υποχρεωτικές επιστροφές μόλις κατά 2-2,5 ποσοστιαίες μονάδες και δεσμεύτηκε να επιδιώξει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, για την αναζήτηση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης και πιο σταθερών λύσεων. Παρά τη θετική πρόθεση, η παρέμβαση αυτή δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος ούτε εξασφαλίζει συνθήκες προβλεψιμότητας για το σύστημα Υγείας και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Το PhARMA Innovation Forum αναγνωρίζει τη σημασία της πολιτικής δέσμευσης για συνέχιση του διαλόγου, ωστόσο επισημαίνει ότι τα προσωρινά μέτρα δεν επαρκούν για να αποτρέψουν τις συνέπειες ενός μη βιώσιμου συστήματος. Η μείωση που προκύπτει από τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι περιορισμένη, χωρίς να αλλάζει τη δομή ενός μηχανισμού που συνεχίζει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Οι συνεχείς επιστροφές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής των εταιρειών και απειλούν την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες. Απαιτείται άμεσα μια γενναία, δομική λύση που θα εξασφαλίζει επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, διαφάνεια και σταθερότητα, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει χώρα που υποδέχεται την καινοτομία και προσφέρει στους ασθενείς της, ίσες ευκαιρίες θεραπείας.