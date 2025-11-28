Το «καυτό» ζήτημα του clawback και οι πιέσεις που προκαλεί στο οικοσύστημα της καινοτομίας ήταν το επίκεντρο των συζητήσεων στη χθεσινή εκδήλωση του Pharma Innovation Forum (PIF).

Τα στελέχη του PIF, έθεσαν για ακόμη μια φορά στο τραπέζι του διαλόγου το αδιέξοδο που δημιουργείται από τις υποχρεωτικές επιστροφές, κατέρριψαν «μύθους» που κυκλοφορούν γύρω από το ζήτημα, ενώ τόνισαν την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα προβλέψιμο και βιώσιμο πλαίσιο για το μέλλον, ώστε να μη χρειαστεί να τεθεί σε αμφισβήτηση η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής PIF, Γιάννης Κωτσιόπουλος, η πρόεδρος ΔΣ PIF και πρόεδρος του ΔΣ AbbVie, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τόνισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία σε ένα απρόβλεπτο σύστημα, και δεν μπορούμε να μιλάμε για καινοτομία όταν δεν βρίσκουμε βιώσιμες απαντήσεις στο Σύστημα Υγείας. Επικαλούμενη έγκυρα στοιχεία τόνισε ότι αντίθετα με το ‘μύθους’ που κυκλοφορούν η καινοτομία έχει πραγματικά αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενών, το clawback επηρεάζει την πρόσβαση των ασθενών με 55% μη διαθεσιμότητα καινοτομίας ενώ αυξάνονται και οι χρόνοι διαθεσιμότητας των νέων καινοτόμων θεραπειών.

Από την πλευρά της, η Λίζα Προδρόμου, ΓΓ Διοικητικού Συμβουλίου PIF, και Διευθύνουσα Σύμβουλος BMS τόνισε ότι η κατάσταση στη φαρμακευτική αγορά δεν βελτιώνεται, αφού υπάρχει αύξηση 53% των υποχρεωτικών επιστροφών σε μια 5ετία, ενώ υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 8 ποσοστιαίων μονάδων στις υποχρεωτικές επιστροφές λόγω του προστατευτισμού των φαρμάκων κάτω των 30 ευρώ. Έκανε λόγο ακόμα για άνιση κατανομή προϋπολογισμών αφού μόλις το 22% του προϋπολογισμού φαρμάκων διοχετεύεται σε νοσοκομειακές θεραπείες.

Σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν αντιμετωπίζεται η φαρμακοβιομηχανία με τόσο κυνικό τρόπο όσο στην Ελλάδα, δήλωσε ο Σάββας Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος ΔΣ PIF και Γενικός Διευθυντής Gilead, τονίζοντας ότι οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη σου δίνουν μια προβλεψιμότητα.

Τα στελέχη του PIF τόνισαν επίσης ότι δεν βελτιώνεται η κατάσταση ούτε στις κλινικές μελέτες αφού είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μ.ο. στον τομέα. Αναφέρθηκε επίσης ότι είναι μύθος ότι η μόνη λύση για τη μείωση του clawback είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για τα φάρμακα, αφού έχουν επισημανθεί επανειλημμένως εκ μέρους της φαρμακοβιομηχανίας τα οφέλη που θα μπορούσαν να υπάρξουν από τα μητρώα ασθενών, τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων υγείας και ένα αποτελεσματικό σύστημα ΗΤΑ. Η επιτάχυνση της εφαρμογής του σχήματος μεταβατικής αποζημίωσης (ταμείο καινοτομίας) είναι ένα από τα ζητούμενα της φαρμακοβιομηχανίας καθώς και η τήρηση των δεσμεύσεων περί μέχρι 69% clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα >30 ευρώ με αναδρομική αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40 εκατ. ευρώ για το 2024.

Tα στελέχη του PIF ανέφεραν ότι λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει συρρίκνωση και περιορισμός στα έξοδα των εταιρειών, χάνονται θέσεις εργασίας, ενώ αν δεν βρεθεί λύση σύντομα στο πρόβλημα του clawback, μόνα 1 στα 5 καινούργια φάρμακα θα έρχονται στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Μύθοι και αλήθειες

Tα μέλη του ΔΣ του PIF έθεσαν στο τραπέζι τους κυριότερους μύθους και τις αλήθειες για τη φαρμακευτική καινοτομία.

Αλήθεια #1: To clawback επηρεάζει τους ασθενείς και την πρόσβασή τους σε καινοτόμες θεραπείες.

Μόνο 25% των νέων θεραπειών που εγκρίθηκαν από τον EMA την περίοδο 2020–2023 είναι σήμερα πλήρως διαθέσιμες στην Ελλάδα.

Αλήθεια #2: H κατάσταση στην φαρμακευτική αγορά επιδεινώνεται.

Το clawback φτάνει το 75,5% στα νοσοκομεία και το 63% στον ΕΟΠΥΥ – επίπεδα χωρίς ευρωπαϊκό προηγούμενο.

Αλήθεια #3: Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη παραμένει χρόνια στάσιμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο -12% και -46% έναντι της Νότιας & Δυτικής Ευρώπης αντίστοιχα.

Μύθος #1: Στην Ελλάδα το clawback εφαρμόζεται όπως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Η σκληρή αλήθεια, σύμφωνα με το προεδρείο της PIF είναι πώς η Ελλάδα κατέχει τα «αρνητικά πρωτεία» στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το μέτρο της υποχρεωτικής επιστροφής του υπερβάλλοντος κλειστού φαρμακευτικού προϋπολογισμού.

Παρουσιάστηκαν επιπλέον παραδείγματα που «μιλούν από μόνα τους» όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των κορυφαίων βιοφαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα:

Σε απλές, χαμηλού κόστους θεραπείες, το κράτος καλύπτει το 100% όλο τον χρόνο.

Σε σοβαρά χρόνια νοσήματα, οι ημέρες κάλυψης πέφτουν στις 136 για μια βιολογική θεραπεία ψωρίασης και σε μόλις 92 ημέρες για ανοσοθεραπεία ογκολογικού ασθενούς.

Η κλινική έρευνα παρουσιάζει σοβαρή υποχώρηση: το 2024 οι μελέτες που εγκρίθηκαν στην Ελλάδα ήταν 118 – πτώση άνω του 40% σε σχέση με το 2023 και χαμηλότερο επίπεδο από το 2017. Παράλληλα, στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως πάνω από 47 δισ. ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ η Ελλάδα προσελκύει μόλις 100 εκατ. ευρώ. Αν η χώρα συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι ετήσιες επενδύσεις θα μπορούσαν να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ και να προσεγγίσουν ακόμη και τα 700 εκατ. ευρώ.

Το PIF παρουσίασε τρεις άξονες-προτάσεις για να ξεφύγει η χώρα από το αδιέξοδο: