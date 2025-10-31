Εγώ μετά τα 50 άρχισα να νιώθω πολύ πιο άνετα…πιο ωραία με τον εαυτό μου, με το στυλ μου, με την πάρτη μου… άρχισα να νιώθω πιο… ΗΟΤ!», δηλώνει χαμογελώντας με άνεση στο φακό η αγαπημένη ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ως ambassador της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τα αγγειοκινητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης «…ΠΙΟ HOT ΑΠΟ ΠΟΤΕ», με χιούμορ, στο σποτ της εκστρατείας, δίνει απαντήσεις σε πολλά και διαφορετικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, στέλνοντας μήνυμα θετικής σκέψης και απενοχοποίησης. «Αναρωτιόμουν εγώ….ναι εγώ! γιατί δεν περνούσε από το μυαλό μου ότι μπαίνω σε μια από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μου. Την ωριμότητα!» Η εκστρατεία που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιαπωνική Πρεσβεία είναι μια πρωτοβουλία της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Astellas HBRG και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης. Στόχος της εκστρατείας «…ΠΙΟ HOT ΑΠΟ ΠΟΤΕ» είναι να ενημερώσει αλλά και να παροτρύνει τις γυναίκες που βρίσκονται στη φάση της εμμηνόπαυσης να συμβουλευτούν τον γιατρό τους (ενδοκρινολόγο ή γυναικολόγο) για τις δυνατότητες διαχείρισης και αντιμετώπισης των πιο συχνών συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, τις εξάψεις και τις νυχτερινές εφιδρώσεις, τα λεγόμενα αγγειοκινητικά συμπτώματα – VMS.

Εκτός από το spot, βασικό επικοινωνιακό όχημα της εκστρατείας που θα φιλοξενηθεί στο κανάλι της στο youtube, στο πλαίσιο της ενημέρωσης έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο https://www.piohotapopote.com/ με στοιχεία και πληροφορίες για την κατανόηση της εμμηνόπαυσης και των συμπτωμάτων της. Η ΑΕ ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στη χώρα μας κος Koichi Ito καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Τύπου λέγοντας «Η Astellas Pharma είναι παγκοσμίως γνωστή για την ανάπτυξη φαρμάκων υψηλής ποιότητας. Ελπίζω ειλικρινά ότι η εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της εταιρείας, σχετικά με τα αγγειοκινητικά συμπτώματα θα συμβάλει περαιτέρω στη βελτίωση της υγείας των πολιτών».

Η Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ σχολιάζει σχετικά με την επίδραση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων κατά την εμμηνόπαυση: « Ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι οι εξάψεις και οι βραδινές εφιδρώσεις, τα λεγόμενα αγγειοκινητικά συμπτώματα-VMS. Μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας, όπως ο ύπνος, η εργασία και οι προσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα έως και 80% των γυναικών εμφανίζουν αγγειοκινητικά συμπτώματα (VMS) λόγω της εμμηνόπαυσης. Από το ποσοστό αυτό, το 94% των γυναικών λένε ότι τα αγγειοκινητικά συμπτώματα (VMS) επηρεάζουν τον ύπνο τους, το 69% υποστηρίζουν ότι επηρεάζουν τη συγκέντρωσή τους και το 69% την εργασία τους».

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης συμπληρώνει: «όταν μια γυναίκα γίνεται εμμηνοπαυσιακή, προσβλέπει σε τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια υγιούς και παραγωγικής ζωής, την οποία όμως χαρακτηρίζει η έλλειψη των οιστρογόνων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι το έτος 2030 πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες θα βρίσκονται στην ηλικία άνω των 50 ετών. Σήμερα η γυναίκα δραστηριοποιείται εκτός από τον οικογενειακό, στον επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτικό στίβο, και έχει επομένως δικαίωμα να γνωρίζει τις επιπτώσεις της έλλειψης των οιστρογόνων στην υγεία της και στην ποιότητα της ζωής της. Έχει επίσης δικαίωμα να γνωρίζει τις πολύπλευρες δυνατότητες που παρέχει σήμερα η Ιατρική για την διατήρηση της ποιότητας της ζωής της».

Για τις αιτίες που προκαλούν τα αγγειοκινητικά συμπτώματα κατά την εμμηνόπαυση η Σοφία Καλανταρίδου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης τονίζει: «πριν από την εμμηνόπαυση υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των οιστρογόνων (ορμόνες που παράγονται από τις ωοθήκες μιας γυναίκας) και της νευροκινίνης Β (NKB), μιας χημικής ουσίας του εγκεφάλου. Αυτή η ισορροπία ρυθμίζει το κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματος, το οποίο βρίσκεται στον υποθάλαμο, μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου. Καθώς το σώμα περνά στην εμμηνόπαυση, τα οιστρογόνα μειώνονται και αυτή η ισορροπία διαταράσσεται με αποτέλεσμα την εμφάνιση των εξάψεων και των νυχτερινών εφιδρώσεων».

Η Μαντώ Τζανετάκου, Business Unit Director και Vice-Chairwoman of BoD, αναφερόμενη στην αντιμετώπιση των VMS συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης σημείωσε: «η Astellas με τη νέα θεραπεία για τη μέτρια έως σοβαρή VMS λόγω εμμηνόπαυσης, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την παροχή καινοτόμων θεραπειών σε τομείς με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, καλύπτοντας ουσιαστικά την υγεία των γυναικών. Πρόκειται για μια μη ορμονική και στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος και συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής ισορροπίας, μειώνοντας τον αριθμό και την ένταση των εξάψεων. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες μπορούν να ανακτήσουν πολύτιμο χρόνο, να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου και της καθημερινότητάς τους και εν τέλει να απολαμβάνουν έναν καλύτερο τρόπο ζωής». Για περισσότερα στοιχεία ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.piohotapopote.com Σχετικά με τα αγγειοκινητικά συμπτώματα – VMS Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις ονομάζονται VMS ή αγγειοκινητικά συμπτώματα και οφείλονται στην εμμηνόπαυση:

Η έξαψη είναι το ξαφνικό και έντονο αίσθημα θερμότητας στο πρόσωπο, στον αυχένα και στον θώρακα και μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, ερυθρότητα του δέρματος, ρίγη και γρήγορους καρδιακούς παλμούς.

Οι νυχτερινές εφιδρώσεις είναι εξάψεις που εμφανίζονται στη διάρκεια του ύπνου.

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις λόγω της εμμηνόπαυσης μπορεί να ποικίλλουν σε ένταση. Σχετικά με την εμμηνόπαυση Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσική φάση της ζωής, κατά την οποία ο καταμήνιος κύκλος σταματά λόγω μείωσης των επιπέδων των ορμονών. Η έναρξή της ορίζεται επισήμως στους 12 συνεχόμενους μήνες μετά την τελευταία έμμηνο ρύση, συνήθως σε ηλικία από 40 έως 58 ετών, αλλά η μέση ηλικία έναρξής της είναι τα 51 έτη.

Σχετικά με την περιεμμηνόπαυση Η περιεμμηνόπαυση είναι το στάδιο εμφάνισης των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης προτού σταματήσει εντελώς η έμμηνος ρύση. Αυτό μπορεί να συμβεί έως και 10 χρόνια πριν από την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Με τον καιρό, τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται και η έμμηνος ρύση σταματά. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και το ίδιο είναι και τα συμπτώματά της. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την εμπειρία της εμμηνόπαυσης, όπως ιατρικές παθήσεις, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή και η ψυχική υγεία.

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και είναι μια μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία που έχει σκοπό να προάγει τη γνώση σε θέματα που αφορούν τη γυναίκα στην εμμηνόπαυση. Διοργανώνει κάθε 2 χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης και ενδιαμέσως Σεμινάρια και Ημερίδες για ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό που ασχολούνται κλινικά με θέματα εμμηνόπαυσης. Επίσης προσπαθεί, μέσω διαλέξεων σε Δήμους ή κοινωνικούς φορείς να ενημερώνει το κοινό για ό,τι νεότερο στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.