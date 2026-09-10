Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη αναδεικνύει μια σπάνια, αλλά τεκμηριωμένη επιπλοκή της πλασμαφαίρεσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή μέσω απότομων μεταβολών της αρτηριακής πίεσης, διαταραχών ηλεκτρολυτών ή σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα, ενώ οι συνθήκες διενέργειας της διαδικασίας σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών.

Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία 54 ετών, μετέβη σε ιδιωτική κλινική (Stem Cell Clinic) στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και συγκεκριμένα μόλις του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η κλινική ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Διασώστης έφτασε στο σημείο στις 16:26 και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά αργότερα, ο τραγουδιστής παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσκομίστηκε στις 16:45 «χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου απέβη άκαρπη. Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40. Την είδηση επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Υγείας.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE), είναι μια εξειδικευμένη, επεμβατική ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα από το αίμα του ασθενούς.

Η διαδικασία βήμα-βήμα:

Λήψη αίματος: Μέσω φλεβοκέντησης, το αίμα διοχετεύεται σε ένα ειδικό μηχάνημα (διαχωριστή κυττάρων).

Διαχωρισμός: Το μηχάνημα, μέσω φυγοκέντρησης ή ειδικών φίλτρων, ξεχωρίζει το πλάσμα (το υγρό μέρος του αίματος που περιέχει πρωτεΐνες και αντισώματα) από τα κύτταρα (ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια).

Αντικατάσταση & Επιστροφή: Το πλάσμα που αφαιρείται απομακρύνεται και τα κυτταρικά συστατικά του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με ένα υγρό αναπλήρωσης, συνήθως διάλυμα αλβουμίνης, πλάσμα δότη ή φυσιολογικό ορό.

Στόχος της διαδικασίας είναι η απομάκρυνση συγκεκριμένων επιβλαβών ουσιών από το πλάσμα, όπως παθολογικά αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες που μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή επιδείνωση μιας νόσου.

Χρησιμοποιείται σε σοβαρές παθήσεις, όπως ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα, νευρολογικές διαταραχές και αιματολογικά προβλήματα. Δεν πρόκειται για μια γενική θεραπεία «καθαρισμού» ή αισθητική επέμβαση, αλλά για μια σοβαρή ιατρική πράξη που πρέπει να διενεργείται μόνο για συγκεκριμένες ενδείξεις.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται ένας μεγάλος όγκος πλάσματος (2,5-4 λίτρα) σε συνεδρίες που διαρκούν 2-4 ώρες. Το σώμα έχει την ικανότητα να αναπληρώσει τον όγκο του πλάσματος μέσα σε μια ημέρα, ενώ η πλήρης ανασύσταση των πρωτεϊνών του ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Η πλασμαφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή;

Η καρδιακή ανακοπή αποτελεί σπάνια, αλλά γνωστή επιπλοκή της πλασμαφαίρεσης. Παρόλο που η διαδικασία είναι σχετικά ασφαλής, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Πιθανοί μηχανισμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακή κατάρρευση:

Αιμοδυναμικές αλλαγές: Η ταχεία μεταβολή του όγκου του αίματος μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Αλλεργικές αντιδράσεις: Μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα υγρά αντικατάστασης ή στα υλικά της διαδικασίας.

Αντιδράσεις στο κιτρικό: Το κιτρικό χρησιμοποιείται ως αντιπηκτικό και μπορεί να προκαλέσει υποασβεστιαιμία (μείωση του ασβεστίου στο αίμα), επηρεάζοντας την καρδιακή λειτουργία.

Καρδιαγγειακά επεισόδια: Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα, σε μια ανάλυση 15.658 διαδικασιών, αναφέρθηκαν 8 θάνατοι (ποσοστό 0,05%). Σε άλλη μελέτη, καταγράφηκε μία καρδιακή ανακοπή ως σοβαρή επιπλοκή.

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες διενέργειας

Η υπόθεση του θανάτου του Μαζωνάκη έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πού και γιατί πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή σε «υποτιθέμενη κλινική», τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη δομή είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής κατάλληλης για τέτοιες επεμβάσεις. Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακή δομή, όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα σοβαρές επιπλοκές, όπως αλλεργικό σοκ ή εμβολή.

Ο υπουργός ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τη διενέργεια άμεσου ελέγχου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης τόνισε πως το «συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια παθολογικού ιατρείου από το 2013. Αν εκεί έχουν τοποθετηθεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, είναι παράνομο. Στέλνουμε ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από τρία άτομα για να κάνουν ενδελεχή έλεγχο».

Ο γιατρός της κλινικής και προσήχθη και κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για την ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του η οποία διαχειριζόταν το ιατρείο.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη αναδεικνύει όχι μόνο την ανθρώπινη τραγωδία της απώλειας ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη, αλλά και κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και τήρησης των πρωτοκόλλων στην ιατρική πρακτική, που αναμένεται να διερευνηθούν ενδελεχώς.