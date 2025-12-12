Στο φετινό ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH), που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στο Ορλάντο των ΗΠΑ, ανακοινώθηκαν τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 MajesTEC-3, τα οποία επιβεβαιώνουν την ισχυρή αποτελεσματικότητα του συνδυασμού Teclistamab με Daratumumab στην αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος/ανθεκτικού πολλαπλού μυελώματος.

Η θεραπεία με Teclistamab και Daratumumab, χορηγείται αποκλειστικά υποδορίως και χωρίς συνεχή χρήση στεροειδών. Η μελέτη δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine (N Engl J Med. 2025 Dec 9. doi: 10.1056/NEJMoa2514663. Online ahead of print.PMID: 41363801).

Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ συμμετείχε ενεργά στη διεθνή αυτή μελέτη, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Θεραπευτικής Κλινικής στη μελέτη και έρευνα για το πολλαπλούν μυέλωμα. Η Θεραπευτική Κλινική συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο της ογκο-αιματολογίας, συμμετέχοντας σε πολυκεντρικές μελέτες που θέτουν νέα πρότυπα φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη MajesTEC-3 συμπεριέλαβε 587 ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι είχαν λάβει 1 έως 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Ο νέος συνδυασμός Teclistamab με Daratumumab παρουσίασε:

36-μηνη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε 83,4% των ασθενών, έναντι 29,7% στην ομάδα ελέγχου με καθιερωμένες θεραπείες (daratumumab, dexamethasone, pomalidomide/bortezomib).

Συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης στο 89%, με 81,8% πλήρεις ανταποκρίσεις, έναντι 32,1% στην ομάδα ελέγχου.

Μη ανιχνεύσιμη υπολειμματική νόσο (MRD-) σε επίπεδο 10⁻⁵ στο 58,4%, έναντι 17,1%.

Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, με μείωση 50% στην επιδείνωση των συμπτωμάτων συγκριτικά με την καθιερωμένη θεραπεία.

Επομένως, ο συνδυασμός Teclistamab και Daratumumab αποτελεί το πλέον δραστικό θεραπευτικό σχήμα για την αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα στην πρώτη ή στη δεύτερη ή στην τρίτη υποτροπή της νόσου και αναμένεται, στο αμέσως προσεχές διάστημα, η έγκριση του συνδυασμού από το FDA και το EMEA.

Ωστόσο, καθίσταται απαραίτητη η προφυλακτική συγχορήγηση γ-σφαιρινών με τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης λοιμώξεων, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη χορήγησης του νέου θεραπευτικού συνδυασμού υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων ιατρών σε εξειδικευμένα κέντρα πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών.