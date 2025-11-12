Με βασικούς άξονες την πρόληψη και την ανάδειξη των προκλήσεων στην πρόσβαση των πασχόντων σε αναγκαίες θεραπείες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) διοργάνωσε και πραγματοποίησε το 3ο Diabetes Empowerment Forum, στις 7 – 9 Νοεμβρίου στην Καλαμπάκα.

Στο επίκεντρο του φετινού forum βρέθηκε η ανάγκη πρόληψης και διαχείρισης των σοβαρών επιπλοκών του Διαβήτη, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών ενώ συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Μεταξύ των σχετικών θεματικών συζητήθηκαν οι καρδιολογικές, οφθαλμολογικές και νεφρολογικές επιπλοκές, το Διαβητικό Πόδι, αλλά και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ο ρόλος του εμβολιασμού στην πρόληψη των επιπλοκών και η αναγκαιότητα εξειδικευμένων νοσηλευτών στο ίδιο πλαίσιο.

Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή ρύθμιση της γλυκαιμίας και η ολιστική προσέγγιση της φροντίδας μπορούν να ελέγξουν τη νόσο και να μειώσουν την επίπτωση και την εξέλιξη των επιπλοκών. Είναι σημαντικό ότι η επιστημονική έρευνα έχει προσφέρει καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές και εργαλεία που έχουν αλλάξει καθοριστικά τον τρόπο διαχείρισης του Διαβήτη και στο πλαίσιο του Forum παρουσιάστηκαν μια σειρά από τέτοιες λύσεις που φέρνουν επανάσταση στη διαχείριση της νόσου και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πασχόντων.

Η συζήτηση γύρω από την πρόληψη και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές έφερε στο προσκήνιο και την αδήριτη ανάγκη να υποστηριχθεί έμπρακτα η ανεμπόδιστη πρόσβαση των πασχόντων σε αυτές, μια ανάγκη πιο επίκαιρη από ποτέ. Είναι ενδεικτικό πως μόλις πριν λίγες ημέρες η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κάλεσε δημόσια την πολιτική ηγεσία να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειές για την πλήρη, άμεση και άνευ όρων αποζημίωση του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για τους πάσχοντες, που χρησιμοποιούν CGM, καθώς πρόκειται για μέσο επιβεβαίωσης ζωτικής σημασίας για την αποφυγή κλινικών σφαλμάτων και επικίνδυνων επεισοδίων υπογλυκαιμιών/ υπεργλυκαιμιών.

«Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για πρόληψη όταν έχουμε παράλογες και απαράδεκτες αποφάσεις όπως η διακοπή της αποζημίωσης των ταινιών», τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, Χρήστος Δαραμήλας και συμπλήρωσε: «Εκπροσωπώντας την κοινότητα των πασχόντων που στην Ελλάδα αγγίζει πλέον το 1.292.729 άτομα, θα θέσουμε προς την Πολιτεία μια συνολική δέσμη αιτημάτων από την άμεση τροποποίηση του παραρτήματος Διαβητολογικού Υλικού του ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025, την άμεση ένταξη των Συστημάτων Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και την επίσης άμεση αναθεώρηση της Ανώτατης Μηνιαίας Δαπάνης και επανεξέταση της πάγιας πενταετούς αποζημίωσης των συμβατικών αντλιών ινσουλίνης, μέχρι την ουσιαστική και θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα ζωής κα την ασφάλεια των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη»

Το 3d Diabetes Empowerment Forum, το οποίο τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο της υγείας και της επιστημονικής κοινότητας, έδωσε επίσης έμφαση όπως και τα δύο προηγούμενα, στην ενδυνάμωση των τοπικών Συλλόγων που εκπροσωπήθηκαν στις εργασίες του τριημέρου. Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώθηκαν workshops με θεματολογία που κυμάνθηκε από την ανάπτυξη και την παρουσίαση καινοτόμων ιδεών και έξυπνων εφαρμογών για τη δημιουργία εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και προσέλκυση κοινού, μέχρι την προετοιμασία και συμμετοχή εκπροσώπων του Σακχαρώδη Διαβήτη σε Τηλεοπτική ή/και Ραδιοφωνική Εκπομπή με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων ενδιαφέροντος.

Ομιλητές του συνεδρίου ήταν οι κκ:

Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Σύμβουλος καινοτομίας, μετασχηματισμού & επιχειρησιακής ανάπτυξης (Managing partner GET2WORΚ Co-founder AIbyDNA), Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, καρδιολόγος (Διαδικτυακά), Γεώργιος Τσούτσας, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Μαρία Διβάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας Παν/μιου Θεσσαλίας, Θωμάς Παπαθωμάς, Χειρ. Οφθαλμίατρος, Δρ. Δέσποινα Τζέτζη, χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική , Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη (με την υποστήριξη της ROCHE HELLAS), Χρύσα Παναγοπούλου, Market Access and External Affairs Director Novo Nordisk Hellas & Cyprus, Βασίλης Γκιζλής, Γενικός οικογενειακός γιατρός με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη – Γεν. Γραμματέας του Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ιωάννης Αναστασίου, Co – Founder “instahealth.gr”, HealthCare Specialist, Κατερίνα Χαρτερού, Head of Diabetes Sales Force and Marketing Parapharm International S.A.

