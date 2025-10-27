Επιστολή απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με αφορμή την Επιστολή του ΠΦΣ: «Απάντηση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους».

Στην απαντητική επιστολή της προς τον ΠΦΣ, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τονίζει ότι προς έκπληξή της, «ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), αντί να εστιάσουν στα σοβαρά και κρίσιμα για τη θεραπεία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη προβλήματα που προκάλεσε το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, επέλεξαν να αποτελέσουν το ‘φερέφωνο’ του ΕΟΠΥΥ και επεδίωξαν άλλη μια φορά να λασπολογήσουν εναντίον του Προέδρου και του ΔΣ της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, με σκοπό τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, υπέρ της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ».

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι «Από τα γραφόμενα προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι συντάκτες της ανακοίνωσης του ΠΦΣ προτού προβούν στην έκδοση της ανακοίνωσής τους, δεν έκαναν τον κόπο να διαβάσουν ούτε το σχετικό άρθρο του Σχεδίου Νόμου για τα 3 ευρώ, ούτε και το Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. Ως φαίνεται, όχι μόνο δεν έχουν καταλάβει σε τι ακριβώς αφορά το κόστος των 3 ευρώ, αλλά επιπλέον, δεν κατάλαβαν και τι ακριβώς γράφει το Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, οδηγώντας άπαντες στο συμπέρασμα πως αποτελούν ‘Το φερέφωνο’».

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ διευκρινίζει ότι «το θέμα του ΔΤ επικεντρώθηκε στη διακοπή της αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης ανά μήνα, στα άτομα με ΣΔτ.1 που χρησιμοποιούν Συστήματα Καταγραφής Γλυκόζης (CGM), όπως ορίζεται στο ΦΕΚ, που υπογράφει η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ και αποτελεί κλινικό σφάλμα και πράξη πλήρους ανευθυνότητας και βαρβαρότητας. Επιπλέον, στο ίδιο ΔΤ η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει την έντονη υποψία ότι τα χρήματα που αφαιρέθηκαν για τη διάθεση των ταινιών μέτρησης μεταφέρθηκαν σε άλλους τομείς, αποδεικνύοντας ότι το κράτος επιλέγει τη δημοσιονομική ‘εξοικονόμηση’ εις βάρος της ασφάλειας των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Συγκεκριμένα, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ συσχετίζει το κλινικό σφάλμα των ταινιών με τη προσθήκη της πάγιας αμοιβής των 3 ευρώ που θα λαμβάνει η φαρμακαποθήκη για την υπηρεσία παράδοσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) για τον ασθενή στο ιδιωτικό φαρμακείο και όχι κατ’ οίκον, με την οποία θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ.