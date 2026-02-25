Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θήρας, πραγματοποιεί ένα διήμερο δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης στο νησί της Σαντορίνης, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δράσης «Ημέρες Ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη» στη Λευκάδα, η Ομοσπονδία «σαλπάρει» για τη Σαντορίνη, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Διαβήτη.

Σχετικά με την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Δαραμήλας Χρήστος δήλωσε:

«Η ενημέρωση ξεκινά από τα σχολεία και φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τη δράση μας στη Σαντορίνη, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά για τη σημασία της σωστής διατροφής και να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, προετοιμάζοντας το «αύριο» της θεραπείας».

Πρόγραμμα Δράσεων

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία

Κλιμάκιο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα επισκεφθεί δύο Δημοτικά σχολεία και ένα Γυμνάσιο του νησιού (Δημοτικό Φηρών – Θήρας, Δημοτικό Μεσαριάς – Βόθωνα, Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες για:

την πρόληψη της παχυσαρκίας και τη σημασία του σωστού πρωινού

την καθημερινότητα ενός φίλου με Διαβήτη στην τάξη

τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή στη διαχείριση του Διαβήτη εντός της σχολικής μονάδας

Διανομή του εκπαιδευτικού εντύπου «Μαθαίνω για τον Διαβήτη» και εκπαιδευτικού διαδραστικού παιχνιδιού στους μαθητές

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου (10:00 – 13:00): Δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης

Στην κεντρική πλατεία των Φηρών, ομάδα εκπροσώπων της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας θα πραγματοποιούν δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης αίματος και θα παρέχουν συμβουλές πρόληψης στους πολίτες.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου (17:30 – 20:00): Κεντρική Ημερίδα

Η δράση κορυφώνεται στο Εντευκτήριο Εστίας Πύργου Καλλίστης, με την επιστημονική ημερίδα «Σακχαρώδης Διαβήτης: Από το χθες έως το αύριο».

Στην εκδήλωση, την οποία θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής, αλλά και επιστημονικών φορέων του νησιού, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εισηγήσεις:

« Σακχαρώδης Διαβήτης: Τι είναι και τι προκαλεί », Χρήστος Δαραμήλας , PhD, MSc , Βιολόγος – Φαρμακολόγος, Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

« Οι νεότερες εξελίξεις στα μεταβολικά νοσήματα: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 κ 2 και Παχυσαρκία », Ευάγγελος Φουστέρης – Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος , Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η νοσηλευτική εκπαίδευση στη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π)», Σμαραγδή Μπουλαζέρη , MSc , Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια στον Διαβήτη, με εξειδίκευση στα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) και στις αντλίες ινσουλίνης

« Σακχαρώδης Διαβήτης: από τον περιορισμό στην εξατομίκευση», Ελευθερία Χάλαρη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

« Η νομοθεσία του Διαβήτη σήμερα », Χριστίνα Ντάφη , Νομική Σύμβουλος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενική υποστήριξη των εταιρειών:

Abbott, Novo Nordisk, Eifron, The Medline (Sibionics), Medtrust (Wellion)

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προσκαλεί όλους τους κατοίκους της Σαντορίνης να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στις δράσεις, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η γνώση και η πρόληψη αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Λίγα λόγια για την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ιδρύθηκε στις 31 Μαΐου 1997 και είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (InternationalDiabetesFederation – IDF). Εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί 28 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Κύριοι στόχοι της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι αφενός η ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, των οικογενειών τους, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου η προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.