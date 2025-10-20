Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ καταγγέλλει τις νέες ρυθμίσεις του ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) για το διαβητολογικό υλικό ως επικίνδυνες και ανεύθυνες, ζητώντας άμεση επανόρθωση και θεσμικό διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ. Οι αλλαγές αφορούν το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό και, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των πασχόντων.

Συγκεκριμένα, με σφοδρή αντίδραση υποδέχθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) τις νέες προβλέψεις του ΕΚΠΥ, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025. Η Ομοσπονδία στηλιτεύει την κατάργηση ταινιών μέτρησης και κάνει λόγο για κλινική αστοχία με σοβαρές επιπτώσεις.

Η απόφαση για διακοπή της αποζημίωσης ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης μηνιαίως για τους χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής (CGM) χαρακτηρίζεται από την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ως κλινικό σφάλμα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωσή της, οι ταινίες είναι απαραίτητες για την επαλήθευση των ενδείξεων των αισθητήρων, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές, ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές όπως υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία. Επίσης, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς διάλογο με τους κλινικούς γιατρούς και τους εκπροσώπους των ασθενών.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκφράζει την έντονη υποψία ότι η περικοπή της αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης συνδέεται με τη νέα πάγια αμοιβή των τριών ευρώ που θα λαμβάνουν οι φαρμακαποθήκες για τη διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία. Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι η μεταφορά κονδυλίων εις βάρος της ασφάλειας των χρονίως πασχόντων αποτελεί πράξη αδιαφορίας και δημοσιονομικής προχειρότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ρύθμιση για τον καθορισμό της διάρκειας ζωής των αντλιών ινσουλίνης στα πέντε έτη. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες των ασθενών, δεν προβλέπεται ευέλικτη αντικατάσταση πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας. Η νέα αποζημίωση που ορίζεται στο ΦΕΚ οδηγεί σε υπερκοστολόγηση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, σημειώνοντας ότι η συνολική δαπάνη να φτάνει τα 7.920 ευρώ, έναντι των 4.200 ευρώ που ίσχυαν έως τώρα.

Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι η πλήρης και άνευ όρων αποζημίωση των ταινιών μέτρησης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά από τη Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να ανακαλέσει άμεσα τις επικίνδυνες αυτές αποφάσεις και να σταματήσει την απαράδεκτη υποβάθμιση της περίθαλψης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, άμεση επανόρθωση των ρυθμίσεων και αίτημα ακρόασης στη Βουλή, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας.

H Ομοσπονδία ζητά:

– Άμεση ανατροπή του παραρτήματος Διαβητολογικού Υλικού του ΦΕΚ.

– Ουσιαστική συμμετοχή της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. στη διαμόρφωση των παραρτημάτων του ΕΚΠΥ που αφορούν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

– Πλήρη επαναφορά και άμεση επιστροφή στην αποζημίωση των ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος, για όλους τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, ως βασικό κλινικό μέτρο.

– Άμεση ένταξη στην αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Διαβήτη τύπου 2, τηρώντας τις υπουργικές δεσμεύσεις.

– Άμεση αναθεώρηση της ανώτατης μηνιαίας δαπάνης και επανεξέταση της πάγιας πενταετούς αποζημίωσης των συμβατικών αντλιών ινσουλίνης.