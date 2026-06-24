Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων – Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόταση για την υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% του συνόλου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και θεραπευτική διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε η επιχειρηματολογία της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία βασίζεται τόσο στην ανάγκη ίσης φορολογικής μεταχείρισης όλων των τεχνολογιών διαχείρισης του διαβήτη όσο και στις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ΦΠΑ, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα εφαρμογής υπερμειωμένων συντελεστών σε «medical equipment for disabled persons», δηλαδή σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που προορίζεται για άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.

Η πρόταση αφορά το σύνολο των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή παρακολούθηση και θεραπευτική διαχείριση όλων των μορφών σακχαρώδη διαβήτη, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), των αντλιών ινσουλίνης και των αναλωσίμων τους.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θετική διάθεση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μαρκόπουλου, να εξετάσει ουσιαστικά την πρόταση και να διερευνήσει τις δυνατότητες υλοποίησής της, ακόμη και μέσω σταδιακής προσέγγισης.

Η ενδεχόμενη υιοθέτηση της πρότασης θα αποτελέσει μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους. Παράλληλα, θα ενισχύσει την πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες υγείας, θα συμβάλει στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και θα υποστηρίξει μια αποτελεσματικότερη και βιώσιμη διαχείριση της νόσου προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και του συστήματος υγείας.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στις αναγκαίες θεραπείες και τεχνολογίες υγείας.