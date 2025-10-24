Ο Όμιλος Mediterraneo ακολουθώντας πιστά το όραμα του για ποιοτική πρόσβαση στην υγεία σε κάθε γωνιά της χώρας εγκαινίασε ένα νέο κεφάλαιο για την υγεία στις Κυκλάδες.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του Mediterraneo First Care στη Γλυφάδα και τη Σαντορίνη, ο όμιλος Mediterraneo συνεχίζει να επενδύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με τη δημιουργία μίας σύγχρονης δομής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το Mediterraneo First Care Paros. Αποστολή της νέας αυτής δομής είναι η κάλυψη των αναγκών τόσο των κατοίκων του νησιού όσο και των επισκεπτών του.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι όλων των φορέων του νησιού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο μέλος του Ομίλου και να συνομιλήσουν με την ομάδα των ανθρώπων που συνεργάστηκαν για να φέρουν εις πέρας τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου Πολυϊατρείου. Οι προσκεκλημένοι διασκέδασαν στον υπαίθριο χώρο του Πολυϊατρείου με τη μουσική συνοδεία του DJ και του σαξοφωνίστα να προσδίδει μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.

Στο ευχάριστο αυτό κλίμα η Πρόεδρος του Ομίλου κ. Γεωργία Δραγίνη με συγκίνηση εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς του κατοίκους του νησιού για την εμπιστοσύνη που έως τώρα έχουν δείξει στη νέα αυτή δομή. Παράλληλα, μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η αυθεντικότητα, η αναπτυξιακή δυναμική του νησιού και πάνω από όλα η ισχυρή τοπική κοινότητα στην απόφαση του Ομίλου να επεκταθεί στο νησί της Πάρου.