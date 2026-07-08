Την προσοχή των πολιτών στις λεγόμενες «ενδοφλέβιες θεραπείες» που προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν ανήκουν στην κατηγορία των συμπληρωμάτων και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ο ΕΟΦ αναφέρεται σε σκευάσματα που κυκλοφορούν με την ονομασία Intravenous Therapy (IV Vitamin/Nutrition Therapy) και περιέχουν συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα ή αντιοξειδωτικές ουσίες. Τα προϊόντα αυτά συχνά διαφημίζονται με ισχυρισμούς για «αποτοξίνωση», «αντιγήρανση», ενίσχυση του ανοσοποιητικού, απώλεια βάρους ή τόνωση του οργανισμού.

Δεν θεωρούνται συμπληρώματα διατροφής

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής έχουν συγκεκριμένο ρόλο και μορφή χορήγησης: προορίζονται για τη συμπλήρωση της συνήθους διατροφής και λαμβάνονται από το στόμα. Αντίθετα, προϊόντα που χορηγούνται ενδοφλεβίως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμπληρώματα διατροφής.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η ενδοφλέβια χορήγηση ουσιών αποτελεί ιατρική πράξη και απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων ασφάλειας, καθώς η παράκαμψη της φυσικής οδού λήψης μέσω του πεπτικού συστήματος μπορεί να συνδέεται με κινδύνους.

Η προώθηση τέτοιων πρακτικών ως απλών «διατροφικών ενισχύσεων» μπορεί, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις στους καταναλωτές και να οδηγήσει σε επιλογές χωρίς την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση.

Οι ισχυρισμοί που προκαλούν ανησυχία

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις για ενδοφλέβιες χορηγήσεις βιταμινών και θρεπτικών συστατικών, οι οποίες παρουσιάζονται ως λύσεις για κόπωση, βελτίωση της φυσικής κατάστασης ή «αναζωογόνηση» του οργανισμού.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αλλάζουν τον πραγματικό χαρακτήρα των προϊόντων και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε τέτοιες πρακτικές.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν αποτελούν θεραπείες και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν φαρμακευτική αγωγή ή ιατρική παρακολούθηση.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να συμβουλεύονται επαγγελματίες υγείας και να αποφεύγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόσχονται ευεργετικές δράσεις χωρίς επιστημονικά τεκμηριωμένη βάση.