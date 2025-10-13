Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική και την Α’ Αναισθησιολογική Κλινική – Κέντρο Πόνου & Παρηγορικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, προσφέρει δωρεάν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εξειδικευμένο πρόγραμμα Γνωσιακής Θεραπείας με Βάση το Mindfulness για Ογκολογικούς Ασθενείς (MBCT-CA), στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., με στόχο την ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που ζουν με καρκίνο, καθώς οι διεθνείς μελέτες δείχνουν πως η διαχείριση του στρες μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανάρρωσης. Αυτός είναι και ο σκοπός του προγράμματος MBCT-CA. Με την καθοδήγηση έμπειρης και πιστοποιημένης δασκάλας, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ζουν με περισσότερη επίγνωση, ηρεμία και ισορροπία στην καθημερινότητά τους. Δεν πρόκειται για ομάδα αυτοβοήθειας, αλλά για ένα θεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες με την εμπειρία του καρκίνου που βιώνουν άγχος, αϋπνία, θλίψη, φόβο για το μέλλον και ψυχική κόπωση και περιλαμβάνει: διδασκαλία, διαλογισμό, ήπιες σωματικές ασκήσεις, πρακτικές mindfulness και συζήτηση.

Η Δέσποινα Γιαννούλη , πιστοποιημένη δασκάλα Mindfulness και μέλος της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., θα καθοδηγήσει την ομάδα.

Η ομάδα θα αποτελείται από μόλις 8 άτομα , ώστε να εξασφαλίζεται προσωπική προσέγγιση και υποστήριξη.

Πριν την ένταξη, θα πραγματοποιείται ατομική συνέντευξη/συζήτηση με τη δασκάλα, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τον ενδιαφερόμενο.

Όταν καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, θα δημιουργηθεί λίστα αναμονής για επόμενη ομάδα .

Δήλωση της Προέδρου της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., κας Ιωάννας Σιαφάκα: «Για εμάς αυτό το πρόγραμμα δεν είναι απλώς μια δράση· είναι μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή. Νιώθουμε συγκίνηση και χαρά που μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς, προσφέροντάς τους ουσιαστική ψυχολογική στήριξη μέσα από το MBCT-CA. Βλέποντας πώς το άγχος, η θλίψη και η αβεβαιότητα μπορούν να μετατραπούν σε περισσότερη ηρεμία, δύναμη και ελπίδα, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε. Το όραμά μας είναι κάθε ασθενής να ξέρει ότι δεν είναι μόνος σε αυτή τη διαδρομή.»

Επικοινωνία – Πληροφορίες Συμμετοχής: Για την συμμετοχή σας, στείλτε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας στο info@grpalliative.gr, με θέμα για την ομάδα mindfulness στο Αρεταίειο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και στο 210 647878