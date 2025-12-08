Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική ένταξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας του τουρισμού και της φιλοξενίας, μέσα από ένα συνεκτικό πλαίσιο κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ενδυνάμωσης.

Σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το πλαίσιο της συνεργασίας, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, κοινωνικών εταίρων και φορέων του τουρισμού.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, σημείωσε ότι σε μια απαιτητική εποχή με αυξημένες κοινωνικές προκλήσεις, το έργο του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» αποτελεί ουσιαστική πράξη προσφοράς προς ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, δήλωσε από την πλευρά του ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να αλλάξει την πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρίες, διαμορφώνοντας έναν μηχανισμό πολιτικών και πρακτικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε κοινότητας. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν οριζόντιες λύσεις σε τόσο σύνθετα ζητήματα και ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, συντονισμός και συνέργειες. Αναφερόμενος στη σύμπραξη του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ, σημείωσε πως αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα νέου κοινωνικού διαλόγου και κάλεσε και άλλες εθελοντικές οργανώσεις να συμβάλουν προς την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να ενισχυθούν συλλογικά οι ευκαιρίες για όσους τις χρειάζονται περισσότερο.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μπορούν όχι μόνο να ανταποκριθούν, αλλά και να διακριθούν. Χαιρέτισε τη συνεργασία του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με τον τουριστικό τομέα, ως γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση, και συνεχάρη τους νέους και τις νέες που διεκδικούν με θάρρος τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Σημείωσε ότι το υπουργείο θα στηρίξει κάθε τέτοια προσπάθεια, καθώς προωθεί μια εκπαίδευση πραγματικά συμπεριληπτική, με καθολική πρόσβαση στη γνώση, νέες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και νέα τμήματα ένταξης σε όλη τη χώρα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη, καθώς υπάρχουν άνθρωποι με δυνατότητες και θέληση να εργαστούν, αλλά συχνά χωρίς την ευκαιρία που χρειάζονται. Υπογράμμισε ότι η Πολιτεία στηρίζει το παιδί και τον ενήλικα με αναπηρία από νωρίς και με συνέπεια, ενισχύοντας την αυτονομία και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και στην εργασία.

Ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος σημείωσε ότι, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές δομές εκπαίδευσης και προεπαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, η μετάβαση στην πραγματική, μη επιδοτούμενη εργασία παραμένει η πιο απαιτητική και συχνά δυσκολότερη φάση της ένταξης. Τόνισε ότι η συνεργασία των δύο φορέων είναι ουσιαστικά πρωτοποριακή, καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και στη δημιουργία κατάλληλων εργασιακών περιβαλλόντων για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Όπως υπογράμμισε, η σύμπραξη αυτή υπερβαίνει τα μέχρι τώρα σχήματα κοινωνικών συνεταιρισμών και ανοίγει νέους δρόμους ουσιαστικής ένταξης, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια στους δύο φορείς.

Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη ανέφερε ότι η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και στην εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για ίσες ευκαιρίες. Πρόσθεσε ότι η «Θεοτόκος» έχει κάνει σημαντικά βήματα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

«Αποτελεί μια κοινή προσπάθεια να δημιουργήσουμε νέες, πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης στην εργασία για άτομα στο φάσμα του αυτισμού» δήλωσε ο Παναγής Καρέλλας, πρόεδρος ΔΣ του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος», αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας.

«Με αυτό το μνημόνιο επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την πρόσβαση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στην αγορά εργασίας. Να συμβάλλουμε στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση, ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά, ισότιμα και με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο πρόεδρος ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ Γιώργος Βερνίκος.