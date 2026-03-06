Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού (ΕΑΕΤΕ), σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού και την εκδοτική εταιρεία παιχνιδιών και βιβλίων, Δεσύλλας, διοργάνωσαν μια επίκαιρη και ουσιαστική συζήτηση, με θέμα την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε όλες του τις εκφάνσεις, την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, στις 17:00, στο Desyllas Store – Κατάστημα Δεσύλλας, Ιπποκράτους 44, Αθήνα, Τ.Κ. 106 80.

Ο εκφοβισμός δεν είναι «χαρακτηριστικό της ηλικίας», ούτε ένα πρόβλημα που λύνεται με τη σιωπή. Είναι μια πρόκληση που μας αφορά όλους: γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά και κάθε ενεργό μέλος της κοινωνίας μας.

Το διαδραστικό workshop ήταν αφιερωμένο στην κατανόηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε κάθε του μορφή (σχολικό, κοινωνικό, διαδικτυακό).

«Η δύναμη του εκφοβισμού τρέφεται από τη σιωπή. Η δική μας δύναμη ξεκινά όταν αρχίζουμε να μιλάμε», τόνισε η πρόεδρος της ΕΑΕΤΕ, κα Ρούλα Σκουρογιάννη, καλώντας το κοινό σε μία ανοιχτή συζήτηση, όπου θα ακούσει τους ειδικούς και θα εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη.

Θεματικές του workshop:

– «Τα σημάδια πίσω από τις λέξεις»: Πώς να αναγνωρίζουμε τα σημάδια του θύματος αλλά και του θύτη – Οι ψυχολογικές επιπτώσεις και η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το θέμα θα αναπτύξει η κα Μαρίνα Πάπας, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συστημική Οικογενειακή Σύμβουλος

– Άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Απαγόρευση διακρίσεων: Νομικό πλαίσιο – Δικαιώματα – Ευθύνες

– «Απλός παρατηρητής ή ενεργός πολίτης;»: Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για τον εκφοβισμό. Το θέμα θα αναπτύξει η κα Κούλα Πανάγου, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

-Διαδραστικό workshop με τη συμμετοχή του κοινού

«Με απόλυτο σεβασμό στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στέλνουμε το μήνυμα ότι κάθε παιδί, χωρίς καμία εξαίρεση, δικαιούται ίσες ευκαιρίες και πλήρη προστασία των δικαιωμάτων του. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας να εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον, προστατεύοντας κάθε παιδί από κάθε μορφή αποκλεισμού και ανισότητας», ανέφερε η Κούλα Πανάγου, από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ η από την πλευρά της η Ψυχολόγος, Μαρίνα Πάπας, επισήμανε: «Στον σχολικό εκφοβισμό, σπάνια υπάρχει μόνο ένας ρόλος. Υπάρχουν παιδιά που πονάνε… και παιδιά που πονάνε διαφορετικά. Κάθε παιδί που εκφοβίζει φωνάζει για βοήθεια. Κάθε παιδί που εκφοβίζεται περιμένει να το ακούσουμε».

Σχετικά με τους Διοργανωτές: Η Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού (ΕΑΕΤΕ), με την οικουμενικότητα της διεθνούς παρουσίας της, προάγει, εδώ και σχεδόν εννέα δεκαετίες, τον διάλογο για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, δρα με σκοπό την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ, ενώ η εταιρεία Δεσύλλας, στηρίζει σταθερά για περισσότερα από 40 χρόνια, την εκπαίδευση μέσα από το ποιοτικό παιχνίδι και το βιβλίο.