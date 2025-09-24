«Η ιατρική κάλυψη των νησιών του Αιγαίου συνιστά εθνικό ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Απαιτείται ένα συνδυαστικό πλέγμα οικονομικών κινήτρων, επιστημονικής υποστήριξης και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Μόνον έτσι θα εξασφαλιστεί ισότιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας στους νησιώτες». Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της Ολομέλειας των προέδρων Ιατρικών Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την εισήγηση για τη νησιωτικότητα σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες υγείας. Ακολούθησε εμπεριστατωμένος διάλογος με τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαν στην Ολομέλεια, καθώς και τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας.

Όπως τονίστηκε, η γεωγραφία της νησιωτικότητας, η τουριστική ανάπτυξη και οι μεταναστευτικές ροές αυξάνουν εκθετικά τις ανάγκες. Παράλληλα, η κοινωνική και επιστημονική ανασφάλεια, αλλά και οι μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές λειτουργούν αποτρεπτικά για την επιλογή εργασίας στην παραμεθόριο.

«Η υποστελέχωση είναι δραματική. Η λειτουργία πολλών δομών υγείας νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε άγονες περιοχές της νησιωτικής χώρας είναι οριακή, λόγω και της σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού και επιβάλλεται να επικαιροποιηθούν τα κίνητρα για την στελέχωσή τους», επισημαίνουν οι γιατροί.

Ως γνωστόν, η χώρα μας διαθέτει την υψηλότερη αναλογία γιατρών προς πληθυσμό στην Ευρώπη. «Το κύριο, όμως, χαρακτηριστικό παραμένει η ανισοκατανομή του ιατρικού προσωπικού, ιδιαίτερα εις βάρος των νησιωτικών περιοχών. Η ανισομέρεια αυτή επιβαρύνει σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπονομεύει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας», αναφέρουν.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσίασε ο ΠΙΣ, σήμερα υπηρετούν συνολικά 68.752 γιατροί στην Ελλάδα. Στο Βόρειο Αιγαίο, σε 12 κατοικήσιμα νησιά, υπηρετούν μόλις 769 ιατροί (1,1%). Στο Νότιο Αιγαίο, σε 52 κατοικημένα νησιά (Δωδεκάνησα: 24 νησιά – 206.831 κάτοικοι/ Κυκλάδες: 28 νησιά – 122.738 κάτοικοι), υπηρετούν 1.309 γιατροί (1,9%). Στα Ιόνια Νησιά υπηρετούν 1.038 γιατροί (1,5%).