Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ) καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στη θεσμική κατοχύρωση της προτεραιότητας των Επισκεπτών Υγείας σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικής Υγείας. Η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ξεκάθαρη: χωρίς τον Επισκέπτη Υγείας, ο θεσμός της Σχολικής Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει με επάρκεια, συνέπεια και προληπτικό προσανατολισμό.

Ο κλάδος ΠΕ25 ιδρύθηκε για να υπηρετήσει έναν διττό ρόλο: την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, αλλά κυρίως την πρωτογενή πρόληψη και αγωγή υγείας στον μαθητικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και την Υπουργική Απόφαση του 1969, το κύριο βάρος του ρόλου αυτού είναι αποκλειστικά προληπτικό, υποστηρικτικό, και επικεντρωμένο στην υγεία και ευημερία των παιδιών.

Ο Επισκέπτης Υγείας είναι ο μόνος επαγγελματίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στον κλάδο που έχει μοναδικό γνωστικό αντικείμενο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία. Η εκπαίδευσή του εστιάζει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας σε επίπεδο κοινότητας, όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η πρόληψη λοιμώξεων, η διαχείριση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων και η ενδυνάμωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Η κριτική περί «βλάβης του ΕΣΥ» από τον θεσμό της Σχολικής Υγείας είναι αβάσιμη. Το πρόβλημα δεν είναι ο θεσμός, αλλά η μη αξιοποίηση του κατάλληλου, εξειδικευμένου προσωπικού πρόληψης. Η προτεραιότητα στους Επισκέπτες Υγείας δεν αποτελεί απλώς δίκαιο αίτημα· είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η ορθή στελέχωση του ΠΕ25 με προτεραιότητα στους Επισκέπτες Υγείας θα συμβάλει στην ορθολογική αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων (Νοσηλευτών και Επισκεπτών Υγείας), θα ενισχύσει την πρόληψη στα σχολεία και θα θωρακίσει τη δημόσια υγεία από τη ρίζα της.

Ο ΠΣΕΥ καλεί το Υπουργείο Υγείας να προβεί χωρίς άλλη καθυστέρηση στη θεσμική διόρθωση και αναγνώριση της προτεραιότητας των Επισκεπτών Υγείας στον κλάδο ΠΕ25, ώστε ο θεσμός της Σχολικής Υγείας να λειτουργήσει με επιστημονική πληρότητα, συνέπεια και κοινωνικό όφελος.