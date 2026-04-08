Την ώρα που η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι «κανείς δεν θα μείνει μόνος του στην κρίση», οι 2.800 συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές καλούνται να πληρώσουν για τέταρτη φορά μηνιαίο clawback, με μια νέα παρακράτηση για το 2023 να προστίθεται στις ήδη τρεις υφιστάμενες (για τα έτη 2018-2019, 2021 και 2022).

Το επιτρεπόμενο όριο δαπάνης παραμένει παγωμένο στα 80 εκατ. ευρώ από το 2023, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ξεπερνούν τα 105 εκατ. ευρώ – με αποτέλεσμα οι επιστροφές να υπερβαίνουν το 50% των συμφωνημένων αποζημιώσεων.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) καταγγέλλει ότι το αντισυνταγματικό μνημονιακό μέτρο, αντί να ενισχύσει την οικονομία, οδηγεί τον κλάδο σε χρεωκοπία και υπονομεύει την πρόσβαση των ασθενών σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, ενώ η εκδίκαση της νέας προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου.

Μία νέα μηνιαία παρακράτηση που αφορά το clawback 2023, προστίθεται για τον Κλάδο των Φυσικοθεραπευτών στις ήδη τρεις (3) υφιστάμενες κρατήσεις (2018-2019, 2021, 2022) που καταβάλλονται μηνιαία. Η συνθήκη αυτή, σε συνδυασμό και με την μηνιαία προείσπραξη του clawback του τρέχοντος έτους, διαμορφώνει ένα ασφυκτικό περιβάλλον το οποίο οδηγεί τους Φυσικοθεραπευτές εκτός βιωσιμότητας.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) δηλώνει σχετικά: «Εκφράζουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας για την έναρξη μιας επιπλέον μηνιαίας παρακράτησης clawback. Έχουμε κατ’ επανάληψη τεκμηριώσει την απελπιστική οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγούμαστε νομοτελειακά, 2.800 Φυσικοθεραπευτές. Από το 2023 το επιτρεπόμενο όριο δαπάνης παραμένει στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ανέρχονται σε 105 εκατ. ευρώ. Και η Πολιτεία επιλέγει να συνεχίζει να εφαρμόζει μνημονιακά μέτρα, ήδη 13 χρόνια μετά, τα οποία αντί να ενισχύσουν την οικονομία – εξυπηρετώντας και τον αρχικό σκοπό εφαρμογής τους -, όχι μόνο την βλάπτουν θέτοντας επαγγελματίες στα όρια της χρεωκοπίας, αλλά επιπρόσθετα, βλάπτουν και την Δημόσια Υγεία. Ο διάλογος για να βρεθεί λύση, πότε θα ξεκινήσει; Ζητάμε να δούμε από την Πολιτεία την βούληση της δήλωσής της “δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του στην κρίση” στην πράξη, καταργώντας τα clawback και rebate. Είμαστε ήδη 13 χρόνια σε κρίση».

H ανακοίνωση του ΠΣΦ αναφέρει:

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, επισημαίνει επίσης, πως, σε μια περίοδο παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με σημαντικές αυξήσεις στο κόστος καυσίμων, ενέργειας και προμηθειών, και, καθώς διεθνώς λαμβάνονται μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, θα ήταν αναμενόμενο, και το Υπουργείο Οικονομικών στη χώρα μας να ακολουθήσει μία τέτοια κατεύθυνση. Αντίθετα, η εφαρμογή της νέας μηνιαίας δόσης του clawback για το 2023, εντείνει την ήδη σοβαρή οικονομική αβεβαιότητα τόσο των Φυσικοθεραπευτών όσο και των ~2.000 εργαζομένων στον κλάδο.

Ζητάμε:

Την οριστική κατάργηση των μέτρων επιστροφών (rebate και clawback), τα οποία συγκαταλέγονται στα ελάχιστα μνημονιακά μέτρα που εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. Την αναβολή της εφαρμογής της παρακράτησης clawback του έτους 2023, έως ότου ομαλοποιηθούν οι οικονομικές συνθήκες Την άμεση ενίσχυση της δαπάνης Φυσικοθεραπείας, κατ’ αναλογία των ετήσιων ενισχύσεων που λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ από το Κράτος, με αναδρομική ισχύ από το 2023 Να μην εξαιρεθεί ξανά ο Κλάδος των Φυσικοθεραπευτών από έκτακτες ενισχύσεις που λαμβάνουν άλλοι Κλάδοι, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν

Η κατάργηση των μέτρων επιστροφών (clawback & rebate) αποτελεί βασική προτεραιότητα των παρεμβάσεων του Π.Σ.Φ. προς την Πολιτεία, καθώς εδώ και 13 χρόνια ο κλάδος επιβαρύνεται με υπέρογκα ποσά επιστροφών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 50% των συμφωνημένων αποζημιώσεων.

O Π.Σ.Φ. προσβάλλει κάθε χρόνο το συγκεκριμένο μνημονιακό μέτρο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εκδίκαση της τελευταίας προσφυγής έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς για το 2025 η συνολική κατατεθειμένη δαπάνη ανήλθε σε 104.966.046,50€, έναντι επιτρεπόμενης δαπάνης 79.700.000€, οδηγώντας σε συνολική επιβαλλόμενη επιστροφή ύψους 25.266.046€ τους 2.800 συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές».