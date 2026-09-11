Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εξέδωσε δήλωση με την οποία ζητά την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλους τους χώρους που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαφημίζουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εναλλακτικών θεραπειών ή αποκατάστασης. Ο Σύλλογος, αφού εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή και τονίζει ότι δεν προδικάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, επισημαίνει ότι το τραγικό γεγονός αποτελεί αφορμή για την ανάδειξη ενός ευρύτερου προβλήματος: της έλλειψης ουσιαστικού ελέγχου της νομιμότητας λειτουργίας των δομών υγείας. Ο ΠΣΦ καλεί την Πολιτεία να θεσπίσει σαφείς δικλείδες προστασίας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν αν ένας χώρος διαθέτει άδεια λειτουργίας, ποιος παρέχει την υπηρεσία και αν αυτός που την παρέχει έχει το νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα να το πράξει. Παράλληλα, ζητά τον συντονισμό των ελεγκτικών αρχών και την επίσημη ενημέρωση των πολιτών από το Υπουργείο Υγείας για τον τρόπο αναγνώρισης μίας νόμιμης δομής παροχής υπηρεσιών υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η νομιμότητα και ο έλεγχος δεν αποτελούν γραφειοκρατική τυπικότητα, αλλά θεμελιώδη μηχανισμό προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η πλήρης ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Πρώτα απ’ όλα, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, συλλυπούμαστε την οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή για την απώλειά τους. Αναγνωρίζοντας ότι τα πραγματικά περιστατικά και τυχόν ευθύνες αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας έρευνας, και χωρίς να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι το τραγικό γεγονός αποτέλεσε μία ακόμη αφορμή για την ανάδειξη ενός πραγματικού προβλήματος, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να διαχειριστεί άμεσα και το οποίο αγγίζει και τον κλάδο της Φυσικοθεραπείας: αυτό του ελέγχου της νομιμότητας της λειτουργίας χώρων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Καθίσταται πλέον σαφές ότι δεν τίθεται απλώς ζήτημα αντιποίησης επαγγέλματος, αλλά πρωτίστως ζήτημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα για τον κλάδο της Φυσικοθεραπείας, καλούμε την Πολιτεία να θεσπίσει αποτελεσματικές δικλείδες προστασίας, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει με σαφήνεια:

εάν ο χώρος στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία υγείας διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας,

ποιος ή ποιοι παρέχουν την υπηρεσία,

εάν ο παρέχων την υπηρεσία διαθέτει το νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα να την παρέχει,

ποιος φέρει την ευθύνη ελέγχου της συγκεκριμένης δομής.

Ζητάμε από την Πολιτεία:

την εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους όπου διαφημίζονται ή/και παρέχονται υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας ή/και εναλλακτικών θεραπειών ή/και αποκατάστασης,

την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας όπου διαπιστώνεται παράνομη λειτουργία ή αντιποίηση,

τον συντονισμό των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,

και, κυρίως, την επίσημη ενημέρωση των πολιτών από το Υπουργείο Υγείας για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν μία νόμιμη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η σημερινή συγκυρία καταδεικνύει με τον πλέον δραματικό τρόπο ότι η νομιμότητα και ο έλεγχος στις υπηρεσίες υγείας δεν αποτελούν γραφειοκρατική τυπικότητα, αλλά θεμελιώδη μηχανισμό προστασίας της υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην αντιποίηση, στην παραπλάνηση και στην παράνομη λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας.»