Τον καθοριστικό ρόλο των σύγχρονων ψηφιακών διαγνωστικών λύσεων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, ολιστικού και βιώσιμου συστήματος υγείας ανέδειξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Chapter Leader, Diagnostics Health Care Solutions της Roche Diagnostics Hellas, στο 8ο Healthcare Transformation Conference.

Συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Οικονομική Λειτουργία Νοσοκομείων & Προμήθειες Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», υπογράμμισε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μετασχηματίσει ουσιαστικά την υγειονομική περίθαλψη, ενισχύοντας την πρόληψη, επιταχύνοντας τη διάγνωση και προσφέροντας μια σαφώς βελτιωμένη εμπειρία φροντίδας για τους ασθενείς.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, «Τα Διαγνωστικά είναι οι αφανείς ήρωες στην υγειονομική περίθαλψη. Ενώ καθοδηγούν το 70% των ιατρικών αποφάσεων, τους αντιστοιχεί μόλις το 2% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για την υγεία. Στην Ελλάδα, παρότι είμαστε μάρτυρες μιας ιστορικής αλλαγής της υγείας, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και την εφαρμογή “myhealth” να έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα υγείας, υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε ένα παράδειγμα, από τον τομέα της παθολογοανατομίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Η παθολογοανατομία βρίσκεται σε μια βαθιά μεταμόρφωση, καθοδηγούμενη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η χρήση ψηφιακής απεικόνισης και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει μια πλήρως ψηφιακή ροή εργασίας και υποστηρίζει την απομακρυσμένη διάγνωση, την ασφαλή κοινή χρήση περιστατικών για μια απρόσκοπτη δεύτερη γνώμη, καταρρίπτοντας γεωγραφικά εμπόδια. Στη Roche πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την εξατομικευμένη ιατρική».

Αντίστοιχα, στο πεδίο της διαχείρισης του διαβήτη ανέφερε πως σήμερα στην Ελλάδα, λιγότερο από το 50% των ατόμων που ζουν με διαβήτη τύπου 1 χρησιμοποιούν Συσκευή Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM). Η συσκευή CGM προσφέρει συνεχή, αξιόπιστη ροή δεδομένων και επιτρέπει καλύτερη καθημερινή διαχείριση της νόσου, συμβάλλοντας σε μια πιο ποιοτική και υγιή ζωή για τα άτομα με διαβήτη αλλά και τους φροντιστές τους. «Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για ένα άτομο που ζει με διαβήτη να μπορεί, μέσω του μοντέλου πρόβλεψης 7 ωρών, να κοιμηθεί τη νύχτα χωρίς να ανησυχεί», ανέφερε. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε την ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων, ώστε όλα τα άτομα με διαβήτη να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη, εξατομικευμένη φροντίδα υγείας.

Συνοψίζοντας τη σημασία της ολοκληρωμένης αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε: «Αυτά τα χαρτοφυλάκια λειτουργούν μαζί για να δημιουργήσουν ένα ολιστικό, συνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέρος της διαδρομής στην υγειονομική περίθαλψη υποστηρίζεται από έξυπνη, ολοκληρωμένη τεχνολογία που εξασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική και αποτελεσματική φροντίδα υγείας. Προκειμένου όμως αυτές οι λύσεις να είναι διαθέσιμες στους ασθενείς και το Σύστημα Υγείας να έχει το μέγιστο όφελος, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εκτός από το ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται, ότι διαθέτουμε και όλες τις απαραίτητες δεξιότητες τόσο για την άμεση ενσωμάτωσή τους όσο και για την ορθή και μέγιστη χρήση των δυνατοτήτων τους».

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευση της Roche Diagnostics Hellas να ενδυναμώνει τους ιατρούς και τους ασθενείς με τα κατάλληλα εργαλεία, τη γνώση και τα δεδομένα, ώστε να λαμβάνουν πιο ακριβείς και ταχύτερες αποφάσεις βελτιώνοντας το ταξίδι των ασθενών. «Η επιστήμη είναι εδώ και οφείλουμε να εκπαιδευτούμε κατάλληλα, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος και να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσει σε όλους όσους τη χρειάζονται» δήλωσε.