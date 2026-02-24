Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Μαρτίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε.

Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο που μετασχηματίζει το τοπίο της υγειονομικής φροντίδας στη χώρα. Για πρώτη φορά, μια πλατφόρμα ενοποιεί και αξιολογεί δεδομένα από όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, μετατρέποντας κατακερματισμένες πληροφορίες σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα:

Ενσωματώνει δεδομένα από τις υγειονομικές μονάδες του ΕΣΥ και από τα πληροφοριακά συστήματα των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Παρέχει ολοκληρωμένα dashboards και αναλυτικές αναφορές, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας.

Παρακολουθεί βασικούς δείκτες ποιότητας, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για τη λήψη αποφάσεων.

Συνοψίζοντας, η πλατφόρμα ενισχύει τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας, βελτιώνει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και παρέχει στους αρμόδιους φορείς τη δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης προκλήσεων και άμεσης παρέμβασης, ενώ διευκολύνει την παρακολούθηση κρίσιμων επιδημιολογικών τάσεων.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας και την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών στην Ελλάδα, εδραιώνοντας μια κουλτούρα ποιότητας και διαφάνειας με απτό αντίκτυπο στην υγειονομική φροντίδα όλων των πολιτών.