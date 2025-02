Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για δεύτερη χρονιά η Εβδομάδα Ψηφιακής Υγείας, Athens Digital Health Week 2025 (ADHW2025), που διήρκεσε από τη Δευτέρα 27 έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Η Εβδομάδα διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας της Κύπρου και από την Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) της Ελλάδας και τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργών Υγείας της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας DG-SANTE και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) από τον επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Οργανισμού στην Αθήνα, Joao Breda, ενώ τίμησαν την εκδήλωση με τη συμμετοχή τους, ο Έλληνας Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής, Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E., Παναγιώτης Μπαμίδης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ. και Πρόεδρος του HL7 Hellas, και Χρίστος Ν. Σχίζας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας της Κύπρου, άνοιξαν τις εργασίες του συνεδρίου. Την εναρκτήρια διάλεξη της εκδήλωσης έδωσε στη συνέχεια ο Καθ. Σχίζας με θέμα «Κανονισμός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας και Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας», κατά την οποία αναφέρθηκε στην πρόσφατη ψήφιση του Κανονισμού από το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωκοινοβούλιο, με τα κράτη μέλη να καλούνται να τον ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η κορυφαία εκδήλωση δικτύωσης που προσέλκυσε εμπειρογνώμονες για την καινοτομία στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, είχε σημαντική συμβολή στη συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και τις προκλήσεις του, με εστίαση στην εφαρμογή του νέου κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, και επανέλαβε την υπόσχεση για αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας προς όφελος της υγείας της κοινωνίας και της οικονομίας. Η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλιών και έργων σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή καινοτομία είναι αυτό που ξεχωρίζει την Εβδομάδα Ψηφιακής Υγείας της Αθήνας. Συναντήθηκαν πολλά ευρωπαϊκά έργα, παρουσιάστηκαν εμπειρίες και δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ψηφιακής Υγείας συνεδρίες αφιερώθηκαν σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα, όπως το Xt-EHR (Extended EHR@EU Data Space for Primary Use) που συντονίζει η Κύπρος μέσω της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας και ο Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας. Συμμετείχαν προσκεκλημένοι ομιλητές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και συζήτησαν τη σημασία και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος Κανονισμός για τα Κράτη Μέλη και τους πολίτες της Ε.Ε., αλλά και τις προκλήσεις που θέτει. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και στη δημιουργία εμπιστοσύνης για την ασφάλεια των δεδομένων τους για την επιτυχία στην πράξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας. Εξάλλου, στον χαιρετισμό του στην ADHW, ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε ότι σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν τεθεί συγκεκριμένες προτεραιότητες στον τομέα της Ψηφιακής Υγείας για προώθηση επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, εστιάζοντας στην ενίσχυση και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων Υγείας της Ε.Ε. Επιπλέον, όπως τόνισε, η ολοκλήρωση του έργου Κοινής Δράσης Xt-EHR τον Απρίλιο του 2026, υπό τον συντονισμό της Κύπρου, θα αποτελέσει ένα βασικό ορόσημο για την Ευρώπη. «Η χώρα μας, μέσω του έργου αυτού, θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προτύπου του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη σε όλα τα Κράτη Μέλη και την πρακτική υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (EHDS), που θα οδηγήσει στην σταδιακή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας». Τα θέματα του Κανονισμού EHDS παρουσίασαν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους η επικεφαλής του DG-SANTE-C1 κ. Fulvia Rafaelli και η εκπρόσωπος της διεύθυνσης HaDEA κ. Χρυσούλα Λέντζου.

Σε μια σειρά διαδραστικών συνεδριών με τίτλο «EHDS Experimentation Lab» σύνεδροι με τεχνικό υπόβαθρο (προγραμματιστές, ειδικούς αρχιτεκτονικής συστημάτων) είχαν την ευκαιρία να «πειραματιστούν» με τα προϊόντα ευρωπαϊκών έργων σε εξέλιξη, όπως τα Gravitate-Health και xShare.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού μορφότυπου EEHRxF (European Electronic Health Record Exchange Format) θα καθοριστεί και θα προταθεί από την Κοινή Δράση Xt-EHR κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το EEHRxF είναι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ανταλλαγής Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Πρόκειται για ένα σύνολο προδιαγραφών -σήμερα υπό διαμόρφωση- που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας μπορούν να ανταλλάσσονται με ασφάλεια και διαλειτουργικότητα μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκε επίσης από τον Καθηγητή Θεόδωρο Κυπριανού, η πρόταση της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για τον ολοκληρωμένο ιατρικό φάκελο υγείας της Κύπρου που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες του ΠΙΣ, και με τη συμμετοχή της ΟΣΑΚ και όλους του παρόχους υπηρεσιών υγείας. Πρόθεση της ΕΑΗΥ είναι να διαθέσει τον ολοκληρωμένο ιατρικό φάκελο για υιοθέτηση του από το Ευρωπαϊκό έργο Xt-EHR ως βέλτιστη πρακτική.

Εστιάζοντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, παρουσιάστηκε το έργο ManagiDiTH, που έχει για τον σκοπό αυτό οργανώσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας. Υπό τον συντονισμό της ερευνήτριας κ. Μαρίας Νικολαΐδου, έγινε η παρουσίαση του συνολικού προγράμματος σπουδών από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, συζητήθηκαν οι ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία του, αλλά και οι απόψεις των φοιτητών που ήδη το παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τέλος, σηματοδοτήθηκε και η έναρξη της νέας σειράς των αιτήσεων των υποψήφιων φοιτητών για το μεταπτυχιακό, ενώ το έργο πλαισιώθηκε με την ευρύτερη παρουσίαση από ειδικούς ακαδημαϊκούς και επιστήμονες των τάσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις ηθικές και κανονιστικές πτυχές της, όπως και φλέγοντα θέματα διαλειτουργικότητας στο χώρο της ψηφιακής υγείας.

Στην Εβδομάδα Ψηφιακής Υγείας ήταν έντονη η παρουσία και θεματολογία που αφορά τους Πολίτες/Ασθενείς και τα δικαιώματά τους που απορρέουν μέσα από τον νέο Κανονισμό. Στη συνεδρία στρογγυλής τραπέζης που οργάνωσε το έργο Xt-EHR, την Κύπρο εκπροσώπησε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου με ομιλίες και συζητήσεις, με συμμετοχή του Προέδρου, Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, του επίτιμου Προέδρου, Μάριου Κουλούμα, και του μέλους, Ανδρέα Χριστοδούλου, Αντιπροέδρου της ΕΑΗΥ. Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι σύνδεσμοι οργανωμένων ασθενών με παρεμβάσεις από τους κ.κ. Δημήτρη Κοντοπίδη, Γιώργο Καπετανάκη και Δημήτρη Αθανασίου. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δύο ημέρες εστιασμένες στην Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E. διοργάνωσε μια σειρά ανοιχτών συνεδριών με πρώτη αυτή για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υγείας στην Ελλάδα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης, ο οποίος εξήρε το έργο και τη συμβολή της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ κ. Νίκης Τσούμα.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανάπτυξη νέας γενιάς υπηρεσιών για τον κλάδο της Υγείας και ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας αναλύθηκαν από τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κ. Νίκη Τσούμα. Επισήμανε, συγκεκριμένα, ότι βασικές προτεραιότητες για την ΗΔΙΚΑ στην παρούσα περίοδο αποτελούν η ανάπτυξη αξιόπιστων και διαλειτουργικών συστημάτων στα νοσοκομεία και η διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας με το πλήρες ιστορικό του πολίτη, με τυχόν αγωγές και θεραπείες που έχει λάβει.

Κατά τη συζήτηση με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η κ. Τσούμα υπογράμμισε πως οι ψηφιακές υπηρεσίες συμβάλλουν αποφασιστικά σε μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη ακρίβεια στις διαγνώσεις και τις θεραπείες, καλύτερη διαχείριση και κατανομή πόρων, καθώς και λογοδοσία. Τόνισε, επίσης, ότι σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει υποστήριξη από τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στενή συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους επαγγελματίες υγείας. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι ήδη εμφανή, πρόσθεσε. Ο ατομικός φάκελος υγείας, η εφαρμογή myHealth, το σύστημα RIS/PACS, η υλοποίηση διαγνωστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», η ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές που διακρίνονται και από έντονο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι συνεδρίες όπου παρουσιάστηκαν έργα της ΗΔΙΚΑ για τα πρωτογενή (όπως το Hellenic heAlth@eu, έργο που αφορά το Εθνικό Σημείο Επαφής για την ψηφιακή υγεία και το EUVAC) και τα δευτερογενή δεδομένα υγείας (παρουσιάστηκαν τα έργα TEHDAS2, GR-HDAB & xShare). Στη δεύτερη συνεδρία, το Υπουργείο Υγείας εκπροσωπήθηκε από την κ. Μίνα Μπουμπάκη, η οποία έκανε μια ιδιαίτερα ενημερωτική ομιλία για το πλαίσιο των δευτερογενών δεδομένων υγείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και παρουσίασε το έργο HDAB για την Ελλάδα. Στη συζήτηση που ακολούθησε τοποθετήθηκαν πανεπιστημιακοί (ΠΑΔΑ, Παν. Θεσσαλίας), εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας (ΣΦΕΕ, εταιρεία Demo), εκπρόσωπος ασθενών αλλά και της ΗΔΙΚΑ. Η ημέρα της ΗΔΙΚΑ έκλεισε με τη διαδραστική συνεδρία που συντόνισε η κ. Ελπίδα Φωτιάδου, η οποία περιλάμβανε συζήτηση μεταξύ επαγγελματιών υγείας και φαρμακοποιών που κατέθεσαν τις ιδέες τους αλλά και τις ανάγκες τους για την ανάπτυξη του ΑΗΦΥ, Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, στο μέλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε αντικείμενο περισσότερων από μιας συνεδρίας και ομιλιών κατά την ADHW 2025. Σε συνεδρία για τον ρόλο της TN στον χώρο της Υγείας, διακεκριμένοι ομιλητές κάλυψαν τα πολλαπλά ζητήματα που εγείρει η εισαγωγή της ΤΝ, όπως στην έρευνα, στο κανονιστικό πλαίσιο, όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, τα νέα τεχνολογικά εργαλεία στην ιατρική, αλλά και τη θέση των ασθενών. Κατά τη συζήτηση που επικεντρώθηκε στο ερώτημα κατά πόσο η ΤΝ θα συμβάλει στη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, η κ. Τσούμα διατύπωσε προβληματισμό για την ωριμότητα των συστημάτων ΤΝ, αναγνωρίζοντας βεβαίως τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων. Υπογράμμισε ότι κάθε τεχνολογική βελτίωση δίνει περισσότερα όπλα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπείες. Η συνεργασία μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών, επαγγελματιών υγείας και, βεβαίως, ρυθμιστικών αρχών για την αντιμετώπιση θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας που μπορεί να προκύψουν, θα είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική και ασφαλή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην Υγεία, επισήμανε.

Την τελευταία ημέρα της ADHW, τη σκυτάλη πήρε o οργανισμός HL7 Hellas ο οποίος διοργάνωσε συνεδρίες με θέμα το μέλλον του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα, στην εποχή του Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, με ορίζοντα το 2030. Η πρώτη συνεδρία με τίτλο «Ελλάδα 2030» έθεσε ορισμένες βασικές αρχές και προϋποθέσεις για την ψηφιακή στρατηγική της επόμενης πενταετίας. Στη συνεδρία εκπροσωπήθηκε ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Δρ Αλέξανδρος Μπέρλερ ως αντιπρόεδρος του HL7 Hellas. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων οργανισμών με πληροφορικής όπως το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), o HL7 Hellas, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αλλά και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου που εκπροσώπησε τους ασθενείς.

Στη συνεδρία για το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο Εναρμόνισης με τον EHDS μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Υγείας, Άρης Αγγελής, ο οποίος εστίασε στη διαδικασία εναρμόνισης με τον Κανονισμό, και η δικηγόρος κ. Ιωάννα Μιχαλοπούλου από τον HL7 Hellas, με θέμα τις νομικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται την εποχή του EHDS. Κατά τη συζήτηση, επιχειρήθηκε η κατάρτιση «οδικού χάρτη» για τη διακυβέρνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην περίθαλψη μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού.

Επίσης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ψηφιακής Υγείας, ο οργανισμός HL7 Hellas πραγματοποίησε ένα καθοριστικό βήμα για τη διαλειτουργικότητα στην υγεία, εγκαινιάζοντας την επίσημη σύσταση του HL7 Hellas FHIR Workgroup. Στόχος του Workgroup είναι η δημιουργία και η συνεχής ανάπτυξη του Ελληνικού HL7 FHIR Core, σε εναρμόνιση με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο πρότυπο HL7 FHIR, ενώ αντλήθηκε πολύτιμη τεχνογνωσία από αντίστοιχες προσπάθειες δημιουργίας FHIR Implementation Guides και Workgroups άλλων χωρών. Ο οργανισμός HL7 Hellas δεσμεύεται να συνεχίσει τις δράσεις εκπαίδευσης και υποστήριξης για επαγγελματίες υγείας, τεχνολογικές εταιρείες και φορείς χάραξης πολιτικής, ώστε η Ελλάδα να πρωτοπορήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας, όπως δήλωσε ο Πρόεδρός της, Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης.

Ημερίδα διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ), μια επιστημονική εταιρεία με σημαντική συμβολή στην προαγωγή των τεχνολογικών εφαρμογών στις βιοϊατρικές επιστήμες και έμφαση στην εκπαίδευση στoν τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Στην Ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, ειδικοί του τομέα της υγείας και εκπρόσωποι της βιομηχανίας οι οποίοι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της καινοτομίας που εισάγει στην υγεία, αλλά και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι τεχνολογίες ψηφιακής υγείας

Την ίδια μέρα, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργάνωσαν εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου SmartBear για την Τεκμηριωμένη και Εξατομικευμένη Υποστήριξη για Υγιή και Ανεξάρτητη Διαβίωση στο Σπίτι. Παρουσιάστηκαν επιτυχημένες στρατηγικές, προκαταρκτικά αποτελέσματα του έργου, καθώς και η Διακήρυξη του Παλαιού Φαλήρου που συνοψίζεται στο μήνυμα «στην εποχή της Ψηφιακής Υγείας, δεν θα αφήσουμε πίσω κανέναν ηλικιωμένο με χρόνια νοσήματα».

Συνεδρίες εστιασμένες σε ευρωπαϊκά έργα

Σε μια ξεχωριστή συνεδρία στο πλαίσιο της ADHW2025, συζητήθηκε το πώς θα γεφυρωθεί το χάσμα στη φροντίδα του καρκίνου, που αποτελεί και μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις της Ευρώπης. Από την έγκαιρη διάγνωση έως την ισότιμη πρόσβαση σε θεραπείες αιχμής, οι ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται σε όλα τα κράτη – αλλά η δυναμική για αλλαγή αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Με την παρουσίαση μια σειράς έργων εθνικής σημασίας (Joint Actions) όπως το eCAN/eCAN Plus, ερευνητές όπως οι Δρ. Αντώνης Μπίλλης και Δέσποινα Μάντζιαρη από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Α.Π.Θ., καθώς και η Δρ Στέλλα Σπύρου, προϊσταμένη Πληροφορικής της 3ης Υ.Πε., έδειξαν πώς μπορούν να εναρμονιστούν οι πολιτικές, οι καινοτομίες τηλεϊατρικής και οι στρατηγικές πρόληψης για να καλύψουν το χάσμα της άνισης πρόσβασης, αξιοποιώντας τη δύναμη της συνεργατικής γνώσης.

Το μέλλον της φροντίδας της άνοιας εξερεύνησαν επιστήμονες από διάφορους φορείς σε μια συνεδρία που φώτισε πτυχές της πορείας προς την ολιστική, ανθρωποκεντρική φροντίδα, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του έργου COMFORTage, μια πρωτοποριακή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αξιοποιεί δεδομένα πραγματικού κόσμου, τεχνητή νοημοσύνη και επιστήμη των πολιτών για να μεταμορφώσει τη φροντίδα της άνοιας και της ευπάθειας με συντονιστή τον κ. Γιώργο Μανιά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τη συνεδρία χαιρέτισε και προλόγισε ο πρώην ευρωβουλευτής και ψυχίατρος, κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος τόνισε τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις στον χώρο. Παρουσιάστηκε επίσης η αξία του Citizen Science και των Living Labs, όπου ο μεταδιδάκτορας του Α.Π.Θ. Δρ. Αντώνης Μπίλλης, ανέδειξε τον καθοριστικό τους ρόλο σε λύσεις με γνώμονα την κοινότητα, ενώ η κ. Δέσποινα Μάντζιαρη εστίασε στην εκπαίδευση και τον ψηφιακό αλφαβητισμό. Τέλος, η ερευνήτρια του Α.Π.Θ. κ. Μαρία Καραγιάννη, μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες του χώρου, διερεύνησαν την οικοδόμηση ενός «Ageing-EHDS», ενσωματώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας στην έρευνα για την άνοια.

Το έργο EUVAC, μία φιλόδοξη πρωτοβουλία με σκοπό τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Κάρτας Εμβολιασμού, πραγματοποίησε την επίσημη εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του στο πλαίσιο της ADHW2025. Η κάρτα EUVAC πρόκειται να ενσωματωθεί στο δίκτυο υπηρεσιών MyHealth@EU ως αυτοτελές έγγραφο και να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων εμβολιασμού μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν πρόσβαση σε επαγγελματίες υγείας ώστε να βλέπουν το ιστορικό εμβολιασμού τους, επιτυγχάνοντας αξιόπιστη πληροφόρηση και αποτελεσματικότερη φροντίδα υγείας. Στη συνάντηση του EUVAC συμμετείχαν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της HADEA (European Health and Digital Executive Agency), όπως οι EU Project Officers Katarina Krepeľková και Chrysoula Lentzou.

Τα οφέλη και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες υγείας αποτέλεσαν αντικείμενο δύο σημαντικών πάνελ, τα οποία συνδιοργάνωσαν στο πλαίσιο της ADHW το smartHEALTH EDIH και το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC). O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (smartHEALTH) είναι υπηρεσία μίας στάσης (one-stop-shop) όπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), νεοφυείς εταιρείες, midcaps και ο δημόσιος τομέας μπορούν να λάβουν βοήθεια για τη βελτίωση των επιχειρηματικών και παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH EDIH συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Digital Europe και το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το HDHC ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021, μέσω της συνεργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και καινοτόμων εταιρειών ψηφιακής υγείας. Τα δύο πάνελ με τίτλο «SMEs and Startups – Success Stories and Pathways to Growth» και «Healthcare Providers – Navigation Digital Transformation», αντανακλούσαν τον κοινό στόχο του smartHEALTH EDIH και του HDHC για την προώθηση της συνεργασίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας εντός των ελληνικών και ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων ψηφιακής υγείας.

Η Εβδομάδα Ψηφιακής Υγείας φιλοξένησε επίσης κλειστές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από τους συνεργαζόμενους φορείς της εκδήλωσης, όπως, μεταξύ άλλων, οι IHE Europe, το έργο Xt-EΗR, και νέα ευρωπαϊκά έργα όπως τα MyHealth@MyHands & i2X – Intelligent Implementations of the European EHR Exchange Format, XiA, SUSA.

Στις εργασίες της ADHW2025 συμμετείχαν 440 σύνεδροι (επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες πληροφορικής, κ.α.), 28 ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και της Νορβηγίας, 13 οργανισμοί/φορείς και ομιλητές από 19 χώρες.