Η ζήτηση για ψυχολογική στήριξη ανάμεσα στους ασθενείς με ψωρίαση αυξάνεται ραγδαία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα το Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ».

Η περσινή συνολική συμμετοχή στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις του Σωματείου έφτασε τις 363 συμμετοχές σε όλο το 2025. Φέτος, μέσα σε μόλις έξι μήνες, οι συμμετοχές έφτασαν ήδη τις 324 -δηλαδή το 89% της περσινής συνολικής συμμετοχής. Σε μία κατηγορία μάλιστα, η περσινή επίδοση έχει ήδη ξεπεραστεί: η Λέσχη Φιλίας ΚΑΛΥΨΩ κατέγραψε 98 συμμετοχές το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 84 σε ολόκληρο το 2025.

Η ψωρίαση δεν είναι απλώς μια «δερματική» πάθηση. Το στίγμα, η αμηχανία και η κόπωση μιας χρόνιας νόσου επιβαρύνουν εξίσου την ψυχική υγεία των ασθενών. Η αυξανόμενη προσέλευση στις δράσεις του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ επιβεβαιώνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν ενεργά βοήθεια για να διαχειριστούν αυτό το λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου σοβαρό, κομμάτι της νόσου.

Η ίδια τάση καταγράφεται και στην ατομική ψυχολογική υποστήριξη: 48 άνθρωποι έλαβαν βοήθεια μέσα σε έξι μήνες φέτος, έναντι 73 σε ολόκληρο το 2025 -ρυθμός αύξησης που ξεπερνά το 30% σε ετήσια βάση. Συνολικά, μέσα σε 18 μήνες λειτουργίας του προγράμματος (Ιανουάριος 2025 – Ιούνιος 2026), πραγματοποιήθηκαν 474 ατομικές συνεδρίες και 44 ομαδικές συνεδρίες και συναντήσεις, με τις συνολικές συμμετοχές σε όλο το εύρος των δράσεων να ξεπερνούν τις 1.150.

Το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ υλοποιείται με την ευγενική χορηγία των εταιρειών UCB και Leo Pharma προσφέροντας σε ανθρώπους που ζουν με ψωρίαση έναν ασφαλή χώρο έκφρασης, ενδυνάμωσης και ουσιαστικής φροντίδας. Στόχος του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ» είναι κάθε άνθρωπος που ζει με ψωρίαση να έχει πρόσβαση όχι μόνο στη θεραπεία της νόσου, αλλά και στη φροντίδα της ψυχικής του υγείας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.