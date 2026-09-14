Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, έχει προκαλέσει σειρά θεσμικών παρεμβάσεων από το Υπουργείο Υγείας. Ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας και τις επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις κάθε ιατρείου, καθώς και την απαγόρευση των παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων για υπηρεσίες μακροζωίας και εναλλακτικές θεραπείες.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάθε ιατρείο θα διαθέτει στο εξής έναν QR code, τον οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του τηλέφωνο. Μέσω της νέας εφαρμογής, θα ενημερώνεται άμεσα για «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι» . Πρόκειται για ένα εργαλείο διαφάνειας, το οποίο στοχεύει στην προστασία των πολιτών από παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με το εύρος των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει μια ιατρική δομή.

Η λογική πίσω από την πρωτοβουλία είναι σαφής: στην περίπτωση του ιατρείου στο Κολωνάκι, ο χώρος έφερε την ονομασία «clinic» στη διαφήμισή του, ενώ διέθετε μόνο άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός, «το “clinic” το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε την απαγόρευση των διαδικτυακών διαφημίσεων για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μακροζωία (longevity) και εναλλακτικές θεραπείες. «Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείται. Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η ανάγκη για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων είχε ήδη τεθεί από τους ιατρικούς φορείς. Σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο περιθώριο της ΔΕΘ, ενώ αντίστοιχα αιτήματα είχαν διατυπώσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Γιώργος Πατούλης, πριν ακόμη από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα καλέσει ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΕΚΠΑ για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο το κράτος: «Στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Η πρωτοβουλία του υπουργείου εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης στον χώρο της υγείας. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις υπηρεσιών που υπόσχονται «θαυματουργές θεραπείες» ή «αναζωογόνηση» αποτελούν ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια, με την υπόθεση Μαζωνάκη να λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάληψη δράσης.