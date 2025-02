Η RAFARM, μία από τις κορυφαίες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®)(1) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η πιστοποίηση βασίζεται στην εμπειρία και τις απόψεις των εργαζομένων της εταιρείας και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της RAFARM να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα, την αίσθηση κοινότητας και σέβεται τη διαφορετικότητα. Ένα περιβάλλον συνεργασίας, υποστήριξης, εξέλιξης και προοπτικής, όπου οι άνθρωποί μας αισθάνονται ότι ανήκουν και η εργασία τους έχει έναν ξεχωριστό σκοπό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με αφορμή την πιστοποίηση, ο Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM δήλωσε: «Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί τιμή και έμπρακτη απόδειξη της φιλοσοφίας μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Οι άνθρωποί μας, με τις δεξιότητες και την εξειδίκευσή τους, αποτελούν την κινητήρια δύναμη της RAFARM και είναι οι πρωταγωνιστές κάθε επιτυχίας. Για αυτό, εστιάζουμε στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους προσφέροντας σύγχρονους χώρους εργασίας και ένα περιβάλλον όπου νιώθουν εκτίμηση, στήριξη και τη δυνατότητα να εξελίσσονται».

Η RAFARM με μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και εκμεταλλευόμενη την υψηλή τεχνογνωσία της, διαμορφώνει και υλοποιεί τα επόμενα βήματα προς την επιτυχία δημιουργώντας αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ