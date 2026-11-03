Η ELPEN, η μεγαλύτερη ελληνική εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία, συμμετέχει στο REBRAIN GREECE Munich, τη δράση που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο Μόναχο. Στόχος της παρουσίας της είναι η ουσιαστική διασύνδεση με τους Έλληνες επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία, ανοίγοντας νέες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα.

Μια εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα και ελληνική ρίζα

Η ELPEN δεν είναι απλώς μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Είναι ένας εξαγωγικός πρωταθλητής. Με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και ισχυρό αποτύπωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέση Ανατολή, το 70% της παραγωγής της κατευθύνεται στο εξωτερικό. Το 2026, οι εξαγωγές της αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ξεπέρασαν εκείνες της εγχώριας αγοράς, με πάνω από το 80% της κερδοφορίας να προέρχεται από τη διεθνή δραστηριότητα. Η εταιρεία απασχολεί 2.000 εργαζομένους και διαθέτει μονάδες παραγωγής στο Πικέρμι, την Κερατέα, το Μαρκόπουλο, το Μαρούσι και την Τρίπολη. Τον Ιούνιο του 2026, η ELPEN τιμήθηκε με το Βραβείο Εξωστρέφειας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ως αναγνώριση της εξαγωγικής της αριστείας.

Η επιλογή του Μονάχου δεν είναι τυχαία. Η γερμανική πόλη φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές παροικίες, με χιλιάδες επιστήμονες και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης. Το REBRAIN GREECE στοχεύει ακριβώς σε αυτούς: να τους φέρει σε επαφή με 28 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν ταλέντα για καίριες θέσεις. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει τονίσει ότι «ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης είναι ζητούμενο» και ότι πρωτοβουλίες όπως το ReBrain Greece «αποδίδουν σημαντικά». Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 2010–2024, περίπου 730.000 Έλληνες έφυγαν από τη χώρα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει.

Η φωνή της ELPEN: «Οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη»

Ο Δημήτρης Οικονομίδης, HR Director του Ομίλου ELPEN, έδωσε το στίγμα της συμμετοχής: «Στην ELPEN πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της καινοτομίας μας». Και πρόσθεσε: «Η συμμετοχή μας στο REBRAIN GREECE αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να συναντήσουμε Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και να συζητήσουμε μαζί τους τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για μια δυναμική επαγγελματική διαδρομή στην ELPEN». Η δήλωση αυτή δεν είναι απλώς εθιμοτυπική· αντανακλά μια στρατηγική επιλογή: η ELPEN επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αναγνωρίζει ότι η διεθνής εμπειρία είναι πολύτιμο στοιχείο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Το REBRAIN GREECE δεν είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση. Είναι μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας να μετατραπεί το brain drain σε brain gain. Παρόμοιες δράσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη, προσελκύοντας συνολικά περισσότερους από 9.500 ενδιαφερόμενους και φέρνοντάς τους σε επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Για την ELPEN, η συμμετοχή στο Μόναχο είναι μια ευκαιρία να δείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τόπος καταγωγής, αλλά και τόπος προοπτικής. Και αυτό, σε μια εποχή που η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διανύει περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, με επενδύσεις 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028 και τα φαρμακευτικά προϊόντα να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της χώρας, το μήνυμα είναι σαφές: η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, και η ELPEN είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα ταλέντα που θα τις στελεχώσουν.