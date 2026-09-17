Η Rontis γιόρτασε σήμερα τα 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας της στον χώρο της Υγείας, με την ολοκλήρωση της έκτης επέκτασης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων στη Λάρισα και τα επίσημα εγκαίνια των νέων υποδομών. Παράλληλα, ανακοίνωσε το επενδυτικό της σχέδιο για τη δημιουργία δεύτερης φαρμακευτικής παραγωγικής μονάδας στην Κοζάνη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Χαιρετισμό, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, απέστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι νέες επεκτάσεις στη Λάρισα εντάσσονται στη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Rontis, με επίκεντρο την παραγωγή στην Ελλάδα, την καινοτομία και την ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας. Με τις νέες υποδομές, οι εγκαταστάσεις της Rontis στη Λάρισα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο σύγχρονες φαρμακευτικές μονάδες στην Ευρώπη, αυξάνοντας την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δισκία και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εξαγωγική παρουσία της εταιρείας.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Rontis, κ. Περικλής Θ. Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Η νέα επέκταση στη Λάρισα και η απόφαση για τη δημιουργία της δεύτερης φαρμακευτικής παραγωγικής μας μονάδας στην Κοζάνη σηματοδοτούν το επόμενο βήμα της Rontis: να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα και να παράγουμε από την Ελλάδα προϊόντα που διανέμονται σήμερα σε περισσότερες από 80 χώρες.

Κοιτάζοντας τα επόμενα 40 χρόνια, θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με τον ίδιο προσανατολισμό: με επένδυση στην επιστήμη, στην παραγωγή και στους ανθρώπους μας, προσφέροντας παράλληλα προϊόντα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας και της ζωής των ανθρώπων».

Στο πλαίσιο του επόμενου επενδυτικού της βήματος, η Rontis ανακοίνωσε το σχέδιό της για τη δημιουργία της δεύτερης φαρμακευτικής παραγωγικής της μονάδας στην Κοζάνη, ενισχύοντας την παραγωγική της παρουσία στην ελληνική περιφέρεια και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναπτυξιακών προοπτικών για την περιοχή.

Σχετικά με τη Rontis

Η Rontis είναι ένας διεθνής όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ιατροφαρμακευτικό κλάδο, με βασική δραστηριότητα την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων γενόσημων φαρμάκων, καθώς και την ανάπτυξη και παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1986, ενώ η οικογένεια Θεόδωρου Π. Βασιλόπουλου δραστηριοποιείται στον χώρο του φαρμάκου εδώ και 93 χρόνια. Σήμερα, την τρίτη γενιά της οικογένειας εκπροσωπεί ο Περικλής Θ. Βασιλόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Rontis.

Με ισχυρή παραγωγική βάση στην Ελλάδα, τα προϊόντα της διατίθενται σε πάνω από 80 χώρες και κατέχουν περισσότερες από 800 άδειες κυκλοφορίας διεθνώς, ενώ απασχολεί περισσότερους από 780 εργαζομένους.