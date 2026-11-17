Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι συναφείς άνοιες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Στον πυρήνα της παθολογίας τους βρίσκεται συχνά η πρωτεΐνη Ταυ (Tau), μια πρωτεΐνη που υπό φυσιολογικές συνθήκες σταθεροποιεί τους μικροσωληνίσκους των νευρώνων, δηλαδή το «σκελετό» που επιτρέπει τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών και σημάτων κατά μήκος των νευρικών κυττάρων. Όταν όμως η Ταυ υποστεί παθολογική αναδίπλωση, παύει να επιτελεί ομαλά τη λειτουργία της και αρχίζει να συσσωρεύεται σε τοξικά συσσωματώματα μέσα στους νευρώνες. Αυτά τα συσσωματώματα, γνωστά ως νευροϊνιδιακά τολίπια, αποτελούν το παθολογικό «σήμα κατατεθέν» μιας ολόκληρης κατηγορίας νευροεκφυλιστικών ασθενειών που ονομάζονται ταυοπάθειες. Στις ταυοπάθειες περιλαμβάνονται, εκτός από τη νόσο Αλτσχάιμερ, η νόσος του Pick (μια μορφή μετωποκροταφικής άνοιας), η προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση και το φλοιοβασικό σύνδρομο, καταστάσεις που μοιράζονται την ίδια θεμελιώδη βιολογική «αμαρτία»: τη λανθασμένη αναδίπλωση και συσσώρευση της Ταυ.

Η σημασία της Ταυ για την ανθρώπινη νόηση δεν περιορίζεται στην παθολογία· πρόσφατες μελέτες από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, μεταξύ των οποίων το ΕΚΠΑ και το «Δημόκριτος», έχουν αναδείξει ότι η πρωτεΐνη αυτή παίζει ρόλο και σε φυσιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η σύντηξη των μιτοχονδρίων, γεγονός που καθιστά την κατανόηση και τον χειρισμό της ακόμη πιο κρίσιμη. Μέχρι πρόσφατα, οι θεραπευτικές στρατηγικές κατά της Ταυ ήταν περιορισμένες και κυρίως συμπτωματικές. Η ανακάλυψη ενός μορίου που δεν αρκείται στη διαχείριση των συμπτωμάτων, αλλά επεμβαίνει στην ίδια τη ρίζα του προβλήματος — τη λανθασμένη αναδίπλωση της πρωτεΐνης — αποτελεί, επομένως, ένα ποιοτικά διαφορετικό βήμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική επιστημονική κοινότητα έχει παρουσιάσει μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη: το RSQ-020, ένα μόριο που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Δρ. Γιώργου Σκρέτα στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την εταιρεία-τεχνοβλαστό ResQ Biotech. Το μόριο αυτό δεν είναι απλώς άλλη μια «υποσχετική ουσία»· αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φιλοσοφία στην ανακάλυψη φαρμάκων και, σύμφωνα με τα προκλινικά δεδομένα, έχει καταφέρει κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο: να αποκαταστήσει τη μάθηση και τη μνήμη σε ζωικά μοντέλα που είχαν ήδη αναπτύξει γνωστικά ελλείμματα λόγω ταυοπάθειας.

Η καινοτομία του RSQ-020 δεν έγκειται μόνο στο ίδιο το μόριο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ανακαλύφθηκε. Η ομάδα του Δρ. Σκρέτα ανέπτυξε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα, γνωστή ως CycloFINDER, η οποία ανατρέπει την κλασική προσέγγιση της φαρμακολογίας. Αντί να αναζητά ένα «κλειδί» που ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη «κλειδαριά» — δηλαδή μια θέση πρόσδεσης πάνω στην πρωτεΐνη-στόχο — η πλατφόρμα αξιοποιεί γενετικά τροποποιημένα βακτήρια που λειτουργούν ταυτόχρονα ως μικροσκοπικά «εργοστάσια» παραγωγής δισεκατομμυρίων υποψήφιων μορίων και ως «αισθητήρες» της δράσης τους. Όταν ένα από αυτά τα μόρια καταφέρνει να διορθώσει τη λανθασμένη αναδίπλωση της πρωτεΐνης, το βακτήριο εκπέμπει ένα πράσινο φως, επιτρέποντας στους ερευνητές να εντοπίσουν γρήγορα τις δραστικές ουσίες μέσα σε ζωντανά κύτταρα. Πρόκειται για μια μέθοδο που συνδυάζει την ταχύτητα του μαζικού ελέγχου με τη βιολογική συνάφεια της δράσης σε πραγματικό κυτταρικό περιβάλλον.

Ως προς τον μηχανισμό δράσης του, το RSQ-020 λειτουργεί ως «φαρμακολογικός συνοδός» (pharmacological chaperone) . Δεν προσκολλάται απευθείας στο παθολογικό συσσωμάτωμα για να το διαλύσει, αλλά σταθεροποιεί τη μονομερή, φυσιολογική μορφή της πρωτεΐνης Ταυ, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό των τοξικών ινιδίων και των συσσωματωμάτων που καταστρέφουν τους νευρώνες. Με άλλα λόγια, το μόριο δρα προληπτικά ως προς τη δημιουργία της βλάβης, αλλά και διορθωτικά ως προς την ήδη υπάρχουσα δυσλειτουργία, καθώς σταθεροποιεί την πρωτεΐνη σε μια λειτουργική διαμόρφωση.

Τα προκλινικά αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί είναι ενθαρρυντικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, σε πειράματα με φρουτόμυγες (Drosophila) που είχαν ήδη αναπτύξει απώλεια μάθησης και μνήμης λόγω ταυοπάθειας, η χορήγηση του RSQ-020 αποκατέστησε τις γνωστικές λειτουργίες στα επίπεδα των υγιών ζώων, και η βελτίωση διατηρήθηκε για σημαντικό διάστημα ακόμη και μετά τη διακοπή της χορήγησης. Δεύτερον, το μόριο δοκιμάστηκε in vitro σε συσσωματώματα Ταυ που προέρχονταν από ανθρώπινους εγκεφάλους ασθενών με Αλτσχάιμερ, και κατάφερε να διασπάσει αυτά τα παθολογικά ινίδια, δείχνοντας δράση και σε δείγματα από άλλες ταυοπάθειες, όπως η νόσος του Pick και η προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση. Το γεγονός ότι η δράση παρατηρήθηκε ακόμη και όταν το μόριο χορηγήθηκε θεραπευτικά, δηλαδή αφού είχε ήδη εγκατασταθεί η βλάβη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς υποδηλώνει ότι το RSQ-020 δεν είναι απλώς προληπτικό αλλά δυνητικά αναστρέψιμο ως προς τα γνωστικά ελλείμματα.

Παρά τον ενθουσιασμό, είναι απαραίτητο να τονιστεί με σαφήνεια ότι το RSQ-020 δεν είναι ακόμη φάρμακο για τον άνθρωπο. Βρίσκεται σε προκλινικό στάδιο ανάπτυξης, και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του σε ανθρώπους δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί. Το αμέσως επόμενο και καθοριστικό βήμα είναι η δοκιμή του μορίου σε ποντίκια, έναν οργανισμό θηλαστικού που είναι πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο από τη φρουτόμυγα, τόσο ως προς τη βιολογία όσο και ως προς τη φαρμακοκινητική συμπεριφορά. Μόνο εφόσον τα αποτελέσματα σε θηλαστικά επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο έναρξης κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.

Η ελληνική αυτή έρευνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτόμου, διεθνώς ανταγωνιστικής επιστήμης. Το RSQ-020 δεν είναι απλώς ένα ακόμη μόριο σε μια μακρά λίστα υποψηφίων· είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ταυοπαθειών, που συνδυάζει την καινοτομία της ανακάλυψης με τη βιολογική συνάφεια της δράσης. Αν τα επόμενα βήματα επιβεβαιώσουν τα αρχικά ευρήματα, το μόριο αυτό θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο δρόμο για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων σοβαρών νευροεκφυλιστικών ασθενειών — έναν δρόμο που ξεκινά από την ελληνική έρευνα και κατευθύνεται προς το μέλλον της παγκόσμιας νευρολογίας.