Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Η φετινή έξαρση είναι ιδιαίτερα έντονη, με τον ιό να κάνει αισθητή την παρουσία του νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Εννέα θάνατοι – Όλοι σε ηλικιωμένους

Από τα 110 περιστατικά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι – όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο την ιδιαίτερη ευπάθεια των ηλικιωμένων, αλλά και των ατόμων με χρόνια υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο του 1%) όσων μολύνονται, η λοίμωξη εκδηλώνεται ως σοβαρή νόσος που προσβάλλει το νευρικό σύστημα.

Η γεωγραφική εξάπλωση

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες:

Αττική: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς.

Θεσσαλία: Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων.

Κεντρική Μακεδονία: Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών.

Πελοπόννησος: Λακωνίας.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου καταγράφεται φέτος η πιο έντονη κυκλοφορία του ιού, με ταχέως αυξανόμενο αριθμό περιστατικών σε συγκεκριμένες περιοχές. Από τα 110 συνολικά κρούσματα, τα 35 εντοπίζονται στην Αττική.

Οι «κόκκινες» περιοχές – Δήμοι με κρούσματα

Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα (ο αριθμός σε παρένθεση δηλώνει τον αριθμό των περιστατικών):

Ανατολική Αττική

Σπάτων – Αρτέμιδος: 13

Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 11

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 7

Παλλήνης: 5

Αχαρνών: 3

Κρωπίας: 3

Λαυρεωτικής: 2

Μαραθώνος: 2

Ραφήνας – Πικερμίου: 2

Παιανίας: 1

Σαρωνικού: 1

Βόρειος Τομέας Αθηνών

Αγίας Παρασκευής: 7

Χαλανδρίου: 3

Αμαρουσίου: 1

Βριλησσίων: 1

Λυκόβρυσης – Πεύκης: 1

Νέας Ιωνίας: 1

Παπάγου – Χολαργού: 1

Πεντέλης: 1

Φυλής: 1

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Αθηναίων: 3

Ηλιούπολης: 1

Νότιος Τομέας Αθηνών

Γλυφάδας: 3

Αλίμου: 1

Ελληνικού – Αργυρούπολης: 1

Πειραιάς

Πειραιά: 1

Θεσσαλία

Λαρισαίων: 7

Κιλελέρ: 2

Τεμπών: 2

Παλαμά: 1

Σοφάδων: 1

Τρικκαίων: 1

Κεντρική Μακεδονία

Πέλλας: 6

Βέροιας: 2

Σκύδρας: 2

Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 1

Χαλκηδόνος: 1

Νέας Ζίχνης: 1

Πελοπόννησος

Ευρώτα: 1

Υπό διερεύνηση: 5 περιστατικά

Οι Δήμοι «υψηλού κινδύνου»

Εκτός από τους παραπάνω Δήμους όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως «υψηλού κινδύνου» τους εξής Δήμους, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση (εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές, γεωμορφολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα):

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών: Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Μεταμόρφωσης.

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών: Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης.

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Δάφνης – Υμηττού.

Π.Ε. Σερρών: Αμφίπολης.

Π.Ε. Ημαθίας: Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δέλτα.

Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά . Δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω της καθημερινής επαφής.

Στην πλειονότητά τους, τα άτομα που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, όπως:

Πυρετό

Πονοκέφαλο

Πόνους στο σώμα και τις αρθρώσεις

Ναυτία, εμέτους, διάρροια

Δερματικό εξάνθημα (συνήθως στον κορμό)

Σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο του 1%) εκδηλώνεται σοβαρή νόσος που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Προστασία – Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ

Δεδομένου ότι η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και οι περιοχές κυκλοφορίας του δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, ο ΕΟΔΥ συστήνει την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθ’ όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων χρειάζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Η περίοδος κορύφωσης των κρουσμάτων είναι συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές.