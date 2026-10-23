Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 12–18 Οκτωβρίου 2026, καταγράφεται σαφής ανοδική τάση των αναπνευστικών λοιμώξεων στη χώρα. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία για γρίπη σχεδόν διπλασιάστηκαν (52 έναντι 27, +93%), ενώ εκείνες για COVID-19 αυξήθηκαν αισθητά (114 έναντι 95, +20%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα για τη γρίπη, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά, εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ. Η θετικότητα στην κοινότητα υποχώρησε κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι), ενώ στα νοσοκομεία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Από την έναρξη της επιτήρησης έως τις 18 Οκτωβρίου εντοπίστηκαν 14 θετικά δείγματα γρίπης σε σύνολο 247 δειγμάτων, όλα τύπου Α, εκ των οποίων τα 11 από τα 12 υποτυποποιημένα στελέχη ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα στον Α(Η3).

Για την COVID-19, η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί καμία νέα διασωλήνωση ή θάνατος από COVID-19 κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Συνολικά, την εβδομάδα 12–18 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 166 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη και κορονοϊό, έναντι 122 την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς κανέναν νέο θάνατο από τις δύο λοιμώξεις. Η γριπώδης συνδρομή παρουσιάζει ανοδική τάση, αν και ο αριθμός περιστατικών ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει χαμηλός, ενώ μικρή εβδομαδιαία αύξηση παρατηρείται και στα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI), χωρίς σημαντική μεταβολή στη συνολική εικόνα. Όσον αφορά τον RSV, η δραστηριότητα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό δείγμα ούτε στην κοινότητα ούτε στο δίκτυο νοσοκομειακής επιτήρησης.

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν μια πρώτη αύξηση των νοσηλειών για γρίπη και COVID-19 μέσα στον Οκτώβριο, η οποία προς το παρόν δεν συνοδεύεται από αύξηση των θανάτων.