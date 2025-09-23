Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε χθες, στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, ο ποδοσφαιριστής της Rio Ave και διεθνής με την Εθνική μας Ομάδα Ελπίδων, Θεοφάνης Μπακούλας.

Ο 20χρονος κεντρικός χαφ του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται δανεικός στη Ρίο Άβε, τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα, όπου η «γαλανόλευκη» επικράτησε 5-0 στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του επόμενου EURO.

Η επέμβαση διενεργήθηκε από τον Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό και ιατρό της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, κ. Χρήστο Θέο και την ομάδα του στο Ιατρικό Π. Φαλήρου.

Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και αποκατάσταση, καθώς επίσης ασφαλή επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.