Αν οι εργαζόμενοι λάβουν τις άδειες και τα ρεπό που δικαιούνται από τον καιρό της πανδημίας, θα κλείσουν όλα τα νοσοκομεία. Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή σε τηλεοπτικό σταθμό. Ειδικότερα, ο υπουργός είπε:

«Οι άδειες και οι υπερωρίες που λένε συνεχώς οι συνδικαλιστές, είναι το φορτίο των ρεπό και αδειών που δεν δόθηκαν την εποχή του COVID. Δίνουμε παραπάνω άδειες κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε σε έναν χρόνο χρωστούμενα 2-3 ετών διότι θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ξέρουν ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται η διαφορά. Δίνονται παραπάνω ρεπό και άδειες κάθε χρόνο, ώστε σιγά-σιγά σε ένα διάστημα τριών τεσσάρων ετών να επιστραφούν οι άδειες που έχασαν».

Για την κάλυψη γιατρών στα νησιά o κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Πέρσι είχαμε τα λιγότερα κενά της τελευταίας εικοσαετίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, είχαμε καλύψει περίπου το 50% των κενών του ’24. Φέτος είμαστε ακόμα καλύτερα από το ’25 και σε μία εβδομάδα που θα ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων για τις 1.131 θέσεις γιατρών που προκηρύξαμε, θα καλυφθούν και πολλές περισσότερες. Κανονικά χθες έληγε η προθεσμία αλλά έδωσα παράταση μία εβδομάδα γιατί είχαμε 890 οριστικές αιτήσεις και άλλες 2.000 περίπου σε εκκρεμότητα. Έδωσα παράταση μίας εβδομάδας για να προλάβουν και οι υπόλοιποι να κάνουν οριστική την αίτησή τους. Εάν όλες οι αιτήσεις γίνουν οριστικές ή έστω τα 2/3 αυτών, θα έχουμε περίπου 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις. Και αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις και βγαίνουν