Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας υπέγραψαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας (ΕΝΑΣΕΛ), με στόχο τη συστηματική συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την πρόσβαση των ασθενών στην ιατρική τεχνολογία.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ, κ. Δημήτρης Νίκας, και η Πρόεδρος της ΕΝΑΣΕΛ, κα Μαρία (Μέμη) Τσεκούρα.

Οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ότι η πρόσβαση στην ιατρική τεχνολογία είναι πρωτίστως ζήτημα ασθενών και ποιότητας της φροντίδας υγείας, και όχι μόνο κανονιστικό ή οικονομικό. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, επιδιώκουν να αποτυπώνονται έγκαιρα οι ανάγκες των ασθενών στον σχεδιασμό πολιτικών πρόσβασης σε καινοτόμες τεχνολογίες υγείας.

«Η συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο διαλόγου, ώστε η εμπειρία και οι πραγματικές ανάγκες των ασθενών να συνδέονται πιο άμεσα με την καινοτομία στην ιατρική τεχνολογία. Στόχος μας είναι, μέσα από κοινές και τεκμηριωμένες πρωτοβουλίες, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στις τεχνολογίες που χρειάζονται», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ, κ. Δημήτρης Νίκας.

Το Μνημόνιο καλύπτει, μεταξύ άλλων, θέματα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA) και πρόσβασης σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εφαρμογής των ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά και τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα (MDR/IVDR), έγκαιρης διάγνωσης, εγγραμματοσύνης υγείας και κλινικών ερευνών, καθώς και τη διερεύνηση κοινής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

«Η ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στον διάλογο για την υγεία προϋποθέτει πρόσβαση στη γνώση, στην καινοτομία και στις τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Η συνεργασία μας με τον ΣΕΙΒ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για έναν πιο συστηματικό και τεκμηριωμένο διάλογο, με κοινό σημείο αναφοράς τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ασθενών», δήλωσε η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Μαρία (Μέμη) Τσεκούρα.

Στην υπογραφή του Μνημονίου, πέραν των Προέδρων των δύο φορέων, παρευρέθηκαν από την πλευρά του ΣΕΙΒ ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Μαριάκης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Αθανάσιος Ακάλεστος, και από την πλευρά της ΕΝΑΣΕΛ η Διευθύντρια κα Ναταλία Τουμπανάκη.