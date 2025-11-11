Ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκά εναρμονισμένο πλαίσιο συλλογής πλάσματος στην Ελλάδα, ώστε οι περισσότεροι από 21.000 Έλληνες ασθενείς με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις να έχουν σταθερή, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση σε κρίσιμες θεραπείες, εισηγείται ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σήμερα η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση γ-σφαιρινών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η συλλογή πλάσματος για παραγωγή φαρμάκων είναι μηδενική. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για συστηματική συλλογή πλάσματος, δημόσια ή ιδιωτική, γεγονός που οδηγεί σε εξάρτηση από εισαγωγές, με πιθανά προβλήματα διαθεσιμότητας και κόστους στο μέλλον.

Το πλαίσιο που εισηγείται το Position Paper του ΣΦΕΕ θα περιλαμβάνει:

Α. Αναθεώρηση των εφαρμοζόμενων Πολιτικών Αποζημίωσης των Παραγώγων Αίματος

α) Εφαρμογή εξορθολογισμένων πολιτικών σχετικά με τα Παράγωγα Αίματος για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει καταγεγραμμένη αδυναμία προμήθειας της χώρας με επαρκείς ποσότητες

β) Δημιουργία με νομοθετική διάταξη παγίου ξεχωριστού πρόσθετου προϋπολογισμού (Ηπαρίνες, 2020) για κατηγορίες Παραγώγων Αίματος όπως για παράδειγμα: γ-σφαιρίνη και Αλβουμίνη.

Β. Αξιολόγηση πραγματικών αναγκών ασθενών στην Ελλάδα και ποσοτικοποίηση της υπάρχουσας απόκλισης μεταξύ ζήτησης και υφιστάμενης προσφοράς γ-σφαιρινών και άλλων Παραγώγων Αίματος.

α) Αξιοποίηση και χρήση των διαθέσιμων RWD μέσω διενέργειας κατάλληλα σχεδιασμένων Εθνικών Μελετών

β) Ενεργοποίηση Μητρώου Ασθενών που λαμβάνουν γ-σφαιρίνες και απλοποίηση της γραφειοκρατίας στην προμήθειά τους.

γ) Δημιουργία μητρώων ασθενών και για άλλα νοσήματα όπου οι ασθενείς λαμβάνουν Παράγωγα Αίματος (όπου απαιτείται)

Γ. Καθιέρωση διαδικασίας για την έγκαιρη, προληπτική αξιολόγηση της επάρκειας των Παραγώγων Αίματος που δύναται να προμηθευτεί η χώρα μας για το(α) επόμενο(α) έτος(η)

Δ. Θέσπιση σύγχρονων πολιτικών που θα:

α) ενθαρρύνουν τις δωρεές πλάσματος μέσω πλασμαφαίρεσης

β) επιτρέπουν την σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή Παραγώγων Αίματος και

γ) προσελκύουν επενδύσεις σχετιζόμενες με την δημιουργία Κέντρων Συλλογής Πλάσματος

Eνίσχυση συνεργασίας και εγκαθίδρυση μηχανισμού διαλόγου με διεθνείς Οργανισμούς (πχ PPTA), του ΣΦΕΕ αλλά και με Φαρμακευτικές Εταιρείες που έχουν εμπειρία στην παραγωγή και διανομή Παράγωγων Αίματος.

Η υιοθέτηση τέτοιου πλαισίου θα μπορούσε να:

-ενισχύσει την αυτονομία και ασφάλεια του συστήματος υγείας

-προστατεύσει τους ασθενείς από ελλείψεις και καθυστερήσεις

-υποστηρίξει επενδύσεις και υποδομές για συλλογή πλάσματος

-ευθυγραμμίσει τη χώρα με ευρωπαϊκές πρακτικές

Το Position Paper του ΣΦΕΕ συνυπογράφεται τόσο τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, όσο και από τον Σύλλογο Φίλων Ασθενών με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες & Παιδιατρικής Ανοσολογίας «Αρμονία», καθώς και από τον Καθηγητή Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντή Β’ Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κ. Γεώργιο Τσιβγούλη επιβεβαιώνοντας τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ασθενείς και το σύστημα υγείας συνολικά, αλλά και την ανάγκη για την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά της πολιτείας.