Στο 3ο SFEE Summit με τίτλο “Greece at a Crossroads: Choosing Innovation to Compete in a Changing World”, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, συμμετείχε ο Cyril Schiever, Senior Vice President, International Strategy της MSD, στο πάνελ “Europe’s Innovation Crossroads”.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Νέδος και συμμετείχαν οι Nathalie Moll, Πάνος Καναβός και Oliver Bleck, ο Cyril Schiever υπενθύμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής όσον αφορά τη θέση της στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας. Παρά τα ισχυρά θεμέλια της στην επιστήμη, το ανθρώπινο δυναμικό και την βιομηχανική παραγωγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει απώλεια ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων αγορών, όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως προς την προσέλκυση επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη, την υλοποίηση κλινικών μελετών και τη διάθεση καινοτόμων θεραπειών.

Όπως υπογράμμισε, η πρόκληση είναι πλέον συστημική και απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση σε όλο το φάσμα της καινοτομίας, από την έρευνα και την κλινική ανάπτυξη έως τη ρυθμιστική αξιολόγηση, την παραγωγή και την πρόσβαση των ασθενών.

«Η Ευρώπη χρειάζεται να ανταγωνιστεί στη βάση της επιστήμης, της ταχύτητας, των δεδομένων υγείας και της προβλεψιμότητας. Αυτό σημαίνει σταθερά κίνητρα για την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία, ταχύτερες και απλούστερες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες, ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο και ουσιαστική αξιοποίηση των δεδομένων υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης. Αν απαντήσουμε στις παγκόσμιες πιέσεις με περισσότερη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, θα χάσουμε έδαφος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των δεδομένων υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει μέσω πρωτοβουλιών όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας (EHDS), προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, να ενισχύσει τις κλινικές μελέτες και να βελτιώσει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης συνδέεται άρρηκτα με την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης και προβλέψιμης ενσωμάτωσης των νέων θεραπειών στα συστήματα υγείας.

«Η καινοτομία δημιουργεί αξία μόνο όταν φτάνει στον ασθενή. Η ταχύτερη και δικαιότερη πρόσβαση δεν αποτελεί μόνο στόχο υγειονομικής πολιτικής, αλλά και βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης για επενδύσεις και κλινική έρευνα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA), βιώσιμα μοντέλα φαρμακευτικής δαπάνης και πολιτικές που ξεπερνούν οριζόντια μέτρα περιορισμού κόστους μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διασφάλιση ταχύτερης πρόσβασης στην καινοτομία.

Αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα, ο Cyril Schiever σημείωσε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της, αξιοποιώντας τις προοπτικές για ανάπτυξη κλινικών μελετών, την παραγωγή και αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων υγείας (Real World Data) και την αποτελεσματική εφαρμογή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως ο EHDS.

Η συστηματική επένδυση σε αυτούς τους τομείς μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και στην ενίσχυση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του ελληνικού οικοσυστήματος υγείας.

Κλείνοντας, ο Cyril Schiever υπογράμμισε: «Η Ευρώπη δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση. Αν δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο, οι δύο αυτοί στόχοι αλληλοενισχύονται: μια Ευρώπη που επιβραβεύει την καινοτομία, μειώνει τα εμπόδια και προετοιμάζει καλύτερα τα συστήματα υγείας, θα είναι και μια Ευρώπη όπου οι ασθενείς θα αποκτούν ταχύτερα πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται».