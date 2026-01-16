Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θεσμικών φορέων και υψηλόβαθμων στελεχών του τομέα της Υγείας, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στην Αίγλη Ζαππείου.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, αναφέρθηκε στις σημαντικές διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, τόσο για την οικονομία και την κοινωνία όσο και για το μέλλον του φαρμάκου στη χώρα μας. Παράλληλα, τόνισε τις εγχώριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, επισημαίνοντας ότι την περίοδο 2019–2024 η δημόσια φαρμακευτική χρηματοδότηση αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,65%, όταν η συνολική φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε μόλις με ρυθμό 10,9%.

Όπως ανέφερε, η ασύμμετρη αυτή προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των υποχρεωτικών επιστροφών, οι οποίες ενισχύθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 20%. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της IQVIA, είναι το γεγονός ότι μόνο ένα στα πέντε (1/5) νέα καινοτόμα φάρμακα φτάνει σήμερα στους Έλληνες ασθενείς, μια κατάσταση που ενδέχεται να επιδεινωθεί, καθώς το χρηματοδοτικό κενό παραμένει. Ο κ. Παπαδημητρίου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες τιμές πρωτότυπων φαρμάκων και ταυτόχρονα τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές στην Ευρώπη, οδηγώντας τη χώρα σε ακραία θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η φαρμακοβιομηχανία συνεισφέρει στη φαρμακευτική δαπάνη μέσω clawback και rebates περισσότερο από το ίδιο το Κράτος, γεγονός πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ σημείωσε ότι «το 2026 αναδεικνύεται σε καθοριστική χρονιά για τον τομέα του φαρμάκου», τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής και ουσιαστικής αναγνώρισης της αξίας της καινοτομίας για τους ασθενείς, τη Δημόσια Υγεία και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας. Όπως ανέφερε, οι διαχρονικές προτάσεις του ΣΦΕΕ είναι ρεαλιστικές και εδράζονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, Έλεγχο της συνταγογράφησης και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, Ενίσχυση των κινήτρων για επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Οι δύο πρώτοι στρατηγικοί πυλώνες μπορούν να καλυφθούν με μία ενιαία, ουσιαστική παρέμβαση: τη θέσπιση ρήτρας συνυπευθυνότητας για την υπέρβαση της προκαθορισμένης φαρμακευτικής δαπάνης, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ.

Η στρατηγική σύζευξη της φαρμακευτικής καινοτομίας με την παραγωγή ποιοτικών γενοσήμων και βιοομοειδών στην Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης. Με στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλείς θεραπείες και αναδεικνύοντας τη χώρα σε περιφερειακό παραγωγικό και εξαγωγικό κόμβο.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έχουμε μια πραγματικά καλή συνεργασία. Προφανώς εσείς θα διεκδικήσετε για τις εταιρίες σας, εγώ θα προσπαθήσω να κρατήσω άμυνα για το κράτος μας. Στο τέλος δουλεύουμε πιστεύω σε ένα πνεύμα ομόνοιας για να δώσουμε στους ασθενείς μας μια καλύτερη υγεία. Έχουμε ένα αρκετά καλό σύστημα, όχι το καλύτερο προφανώς. Είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί στην πρόσβαση από άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αυτό μπορεί να βλάπτει το clawback. Το clawback του 2024 σε όλες τις κατηγορίες πήγε λίγο καλύτερα από το 2023. Δενλέω όσο καλύτερα θα θέλαμε, αλλά σίγουρα δεν πήγε χειρότερα. Για το 2026, θα προχωρήσουμε σεδύο ακόμα μεγάλα μέτρα. Μέσα στον Φεβρουάριο, θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή των φίλτρων, όπου έχουμε βάλει τη δυνατότητα στο σύστημα να σταματά αυτόματα τη δυνατότητα των γιατρών να συνταγογραφεί φάρμακα που τα φίλτρα απαγορεύουν. Και μέσα στον Μάρτιο, μπαίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομείακαι έτσι, θα μπορούμε να ελέγχουμε με απόλυτο τρόπο τη δαπάνη του φαρμάκου στα νοσοκομεία,όχι απολογιστικά όπως κάνουμε τώρα, αλλά σε πραγματικό χρόνο. Τα μέτρα που λαμβάνουμε για το 2026 είναι κεφαλαιώδους σημασίας, και αν πράγματι πετύχουν, θα έχουμε ένα καινούριο περιβάλλον.».

Ο κ. Ιωάννης Τσίμαρης, Αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Βουλευτής Ν. Ιωαννίνων τόνισε: «Η φαρμακευτική πολιτική στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μια επικίνδυνη αποσύνδεση από την πραγματικότητα, με τη δημόσια δαπάνη καθηλωμένη σε μνημονιακά επίπεδα. Για το ΠΑΣΟΚ, η λύση δεν είναι η “τιμωρία” της βιομηχανίας μέσω ενός clawback στο οποίο η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια, αλλά ο ουσιαστικός έλεγχος της κατανάλωσης με πλήρη εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και Real World Data.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υιοθετήσουμε μια Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο με ορίζοντα δεκαετίας, που θα περιλαμβάνει ριζική αναθεώρηση του συστήματος τιμολόγησης, κίνητρα για την έρευνα και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Στόχος μας παραμένει η άμεση πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, ώστε η υγεία των πολιτών να μην αντιμετωπίζεται ως λογιστικό μέγεθος, αλλά ως εθνική προτεραιότητα.»

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αφού μετέφερε τις ευχές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου, ευχήθηκε και ο ίδιος για τη νέα χρονιά. Στη συνέχεια τόνισε ότι το φάρμακο είναι ένα πολύτιμο αγαθό για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων και η ότι η Πολιτεία πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις του φαρμάκου, διασφαλίζοντας συνάμα την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγεία στα νέα και καινοτόμα φάρμακα. Τέλος, επεσήμανε ότι η ελληνική φαρμακευτική επιχείρηση συναισθάνεται τον κοινωνικά ευαίσθητο ρόλο της.

Εκπροσωπώντας τους ασθενείς, η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Μέμη Τσεκούρα, σημείωσε: «Η φαρμακευτική πολιτική επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση των ασθενών, τη συνέχεια της θεραπείας και την οικονομική τους επιβάρυνση. Για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, προτεραιότητες αποτελούν ο εξορθολογισμός της δαπάνης και ο περιορισμός της οικονομικής επιβάρυνσης των ασθενών με παράλληλη διασφάλιση της πρόσβασης στην καινοτομία και τις αναγκαίες θεραπείες. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών HTA και των ψηφιακών πολιτικών, η ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας και η ποιότητα και ασφάλεια στην περίθαλψη. Η συνεργασία με τον ΣΦΕΕ και τους θεσμικούς φορείς είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση πολιτικών που βελτιώνουν την πρόσβαση και περιορίζουν την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.»

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, από κοινού με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ.