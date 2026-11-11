Η WinMedica, σε συνεργασία με την κορυφαία στον τομέα της Σουκροσωμικής® Τεχνολογίας ιταλική εταιρεία PharmaNutra, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το Sidevit® D3, ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμική® Βιταμίνη D3.

Η βιταμίνη D αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά για τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην υγεία των οστών, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη διατήρηση της φυσιολογικής μυϊκής λειτουργίας.

Η καινοτομία βρίσκεται στην τεχνολογία

Το Sidevit® D3 αξιοποιεί την προηγμένη και πατενταρισμένη Sucrosomial® Technology της PharmaNutra, μια τεχνολογία μεταφοράς θρεπτικών συστατικών που έχει σχεδιαστεί με στόχο την προστασία τους κατά τη διέλευσή τους από το γαστρικό περιβάλλον και τη διευκόλυνση της απορρόφησής τους. Η Σουκροσωμική® Τεχνολογία είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της PharmaNutra και εφαρμόζεται σε μια σειρά καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής. Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, το Sidevit® D3 προσφέρει μια σύγχρονη επιλογή συμπληρώματος βιταμίνης D3συνδυάζοντας την επιστημονική καινοτομία με την ευκολία της καθημερινής χρήσης.

Βιταμίνη D3: Πολύτιμη για τον οργανισμό, σημαντική για την καθημερινότητά μας

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει:

Στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών.

Στη φυσιολογική λειτουργία των μυών.

Στη φυσιολογική απορρόφηση και αξιοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου.

Στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα.

Το Sidevit® D3 περιέχει 2.000 IU (50 μg) βιταμίνης D3 ανά δισκίο, διατίθεται σε συσκευασία 30 δισκίων και δεν περιέχει γλουτένη ή λακτόζη.

WinMedica & PharmaNutra: Μια ισχυρή συνεργασία με επίκεντρο την καινοτομία

Η κυκλοφορία του Sidevit D3 στην ελληνική αγορά αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συνεργασία της WinMedica με την PharmaNutra, με κοινό όραμα την προσφορά καινοτόμων προϊόντων που αξιοποιούν τις σύγχρονες στην επιστήμη της διατροφής.

Με σταθερή προσήλωση στην επιστημονική γνώση, την ποιότητα και την καινοτομία, η WinMedica συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και των επαγγελματιών υγείας.

Sidevit® D3 – Η βιταμίνη D3 συναντά τη δύναμη της Σουκροσωμικής® Τεχνολογίας!

Λίγα λόγια για τη WIN MEDICA

Η Win Medica, με έτος ίδρυσης το 2008, είναι μία αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με σημαντικές εγχώριες και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και έχει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της φροντίδας του ασθενούς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η κυκλοφορία στην ελληνική φαρμακευτική αγορά καινοτόμων σκευασμάτων, βιοτεχνολογικών/βιο-ομοειδών προϊόντων και προϊόντων οριακής καινοτομίας από τη Win Medica παρέχει αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για τους ασθενείς και το κράτος.

Στοχεύοντας να ενισχύσει τη θέση της και στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 65 εκατ. ευρώ, μέχρι σήμερα, σε έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και σε υποδομές. Το χαρτοφυλάκιο εκτός των νοσημάτων του Καρδιομεταβολικού επεκτείνεται σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες όπως η Ογκολογία, η Ανοσολογία και η Αιματολογία. Επιπλέον, η Win Medica πρόσφατα ολοκλήρωσε την κατασκευή της νέας υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής κυτταροτοξικών φαρμάκων στην Τρίπολη. Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα που θωρακίζουν τους ασθενείς, προσφέροντας εξοικονομήσεις στη φαρμακευτική δαπάνη και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το Sidevit D3 είναι συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμική® Βιταμίνη D3 (UltraD3), που αναπτύχθηκε από την ιταλική εταιρεία PharmaNutra για να καλύπτει διαιτητικές ανεπάρκειες ή αυξημένες ανάγκες για βιταμίνη D3.

Συσκευασία: 30 δισκία

Περιεκτικότητα: 2.000 IU (50 μg) βιταμίνης D3 ανά δισκίο

Συνιστώμενη ημερήσια δόση: 1 δισκίο