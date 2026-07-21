Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Pfizer στα «Diversity & Inclusion Awards 2026», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη διαχρονική και ουσιαστική δέσμευσή της στη Διαφορετικότητα, την Ισότιμη αντιμετώπιση και τη Συμπερίληψη (DEI), η οποία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για καινοτομία, για ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος και για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η ολοκληρωμένη στρατηγική DEI της Pfizer σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη απέσπασε την ανώτερη διάκριση Platinum Award, ως η καλύτερη στρατηγική σε όλο τον κλάδο Pharma&Healthcare. Πρόκειται για μια σημαντική επιβράβευση για το σύνολο των πρωτοβουλιών και πρακτικών που υλοποιούνται και οι οποίες αποσκοπούν στην διαρκή ενδυνάμωση του συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος της Pfizer, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η Pfizer στην Αθήνα διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο (Gold Award) στην κατηγορία Pharma & Healthcare για τη στρατηγική Diversity, Equity & Inclusion, ενώ η Pfizer στη Θεσσαλονίκη απέσπασε Χρυσά Βραβεία (Gold Awards) για τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

«Butterfly Community Greece», μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που εστιάζει στην καλλιέργεια αισθήματος του «ανήκειν», στην αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση και την ψυχολογική ασφάλεια για εργαζομένους που επηρεάζονται από τον καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες.

«DEI in Workplace Wellbeing» , που διασφαλίζει ότι η ευημερία και η συνολική εργασιακή εμπειρία είναι προσβάσιμες και συμπεριληπτικές για εργαζομένους με διαφορετικές ανάγκες και υπόβαθρα.

«Elevating Women Leadership & Impact Program», για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση των γυναικών, την ανάπτυξη των ηγετικών τους δεξιοτήτων, και τη δημιουργία ενός δικαιότερου περιβάλλοντος επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

O Δημήτρης Θερριός, Επικεφαλής της ομάδας Diversity, Equity & Inclusion της Pfizer στην Αθήνα, ανέφερε σχετικά: «Για ακόμα μια χρονιά η στρατηγική και οι πρακτικές της Pfizer για την προαγωγή της ισότιμης αντιμετώπισης και της συμπερίληψης επιβραβεύονται σε έναν θεσμό που αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εταιρειών για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία. Η διαρκής δέσμευσή της Pfizer για ένα εργασιακό περιβάλλον και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, είναι όχι μόνο στρατηγική μας προτεραιότητα και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας αλλά και η δική μας συμβολή στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.»

Η Επικεφαλής της ομάδας Diversity, Equity & Inclusion στη Θεσσαλονίκη Nikolaidis Mercédesz, ανέφερε: «Στη Pfizer στη Θεσσαλονίκη, η συμπερίληψη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ισότιμη αντιμετώπιση δεν είναι απλώς μια στρατηγική προτεραιότητα, αλλά αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και των αξιών μας. Οι καλύτερες ιδέες, η καινοτομία και η πρόοδος γεννιούνται όταν κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει, ότι ακούγεται και ότι έχει ίσες ευκαιρίες να εξελιχθεί. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος να χτίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον και μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική για όλους.»