Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025, το Stanford Club of Greece διοργανώνει την εκδήλωση «Ποιος είναι αυτός ο Διαβήτης; | Who’s that Type 1?», την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο St Catherine’s British School στην Αθήνα.
H εκδήλωση θα ξεπεράσει την απλή ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Στόχος της είναι να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από την συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα — αξίες που μας κάνουν όλους πιο δυνατούς και μας βοηθούν να χτίσουμε μια πιο υποστηρικτική κοινωνία.
Την εκδήλωση εμπνεύστηκε η 13χρονη μαθήτρια Μυρτώ Στεργίου, της οποίας η αποφασιστικότητα να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και να εμπνεύσει την κοινότητά της έδωσε ζωή σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
- Κεντρική ομιλία από τη Μυρτώ Στεργίου, μαθήτρια Year 9 στο St Catherine’s British School, που ζει με Διαβήτη Τύπου 1.
- Συζήτηση (fireside chat) για τη ζωή με Διαβήτη Τύπου 1 με τον Δρ. Πλούταρχο Τζούλη, Επ. Αναπληρωτή Καθηγητή Ενδοκρινολογίας στο University College London, και τη Μυρτώ Στεργίου.
- Πάνελ συζήτησης με θέμα «Ο Διαβήτης Τύπου 1 στο Σχολικό Περιβάλλον», με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, κας Σοφίας Ζαχαράκη, του Διευθυντή του St Catherine’s British School, κ. Jon Perriss, και της δημοσιογράφου κας Ηλιάνας Μάγρα (Καθημερινή).
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο κ. Πάνος Καρέλης, Πρόεδρος του Stanford Club of Greece, ενώ θα ακολουθήσει wine & cheese reception.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής (RSVP) στο stanfordclub.gr, όπου είναι διαθέσιμο και το αναλυτικό πρόγραμμα.
Χορηγός Εκδήλωσης: AEGEAN
Υποστηρικτής: Pharmaserve-Lilly
Ημερομηνία: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Ώρα Έναρξης: 18:00
Τοποθεσία: St Catherine’s British School, Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες: stanfordclub.gr