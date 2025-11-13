Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025, το Stanford Club of Greece διοργανώνει την εκδήλωση «Ποιος είναι αυτός ο Διαβήτης; | Who’s that Type 1?», την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο St Catherine’s British School στην Αθήνα.

H εκδήλωση θα ξεπεράσει την απλή ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Στόχος της είναι να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από την συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα — αξίες που μας κάνουν όλους πιο δυνατούς και μας βοηθούν να χτίσουμε μια πιο υποστηρικτική κοινωνία.

Την εκδήλωση εμπνεύστηκε η 13χρονη μαθήτρια Μυρτώ Στεργίου, της οποίας η αποφασιστικότητα να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και να εμπνεύσει την κοινότητά της έδωσε ζωή σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

Κεντρική ομιλία από τη Μυρτώ Στεργίου , μαθήτρια Year 9 στο St Catherine’s British School , που ζει με Διαβήτη Τύπου 1.

Συζήτηση (fireside chat) για τη ζωή με Διαβήτη Τύπου 1 με τον Δρ. Πλούταρχο Τζούλη , Επ. Αναπληρωτή Καθηγητή Ενδοκρινολογίας στο University College London , και τη Μυρτώ Στεργίου .

Πάνελ συζήτησης με θέμα «Ο Διαβήτης Τύπου 1 στο Σχολικό Περιβάλλον», με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας, κας Σοφίας Ζαχαράκη , του Διευθυντή του St Catherine’s British School, κ. Jon Perriss , και της δημοσιογράφου κας Ηλιάνας Μάγρα (Καθημερινή) .

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο κ. Πάνος Καρέλης, Πρόεδρος του Stanford Club of Greece, ενώ θα ακολουθήσει wine & cheese reception.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής (RSVP) στο stanfordclub.gr, όπου είναι διαθέσιμο και το αναλυτικό πρόγραμμα.



Χορηγός Εκδήλωσης: AEGEAN

Υποστηρικτής: Pharmaserve-Lilly

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τοποθεσία: St Catherine’s British School, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες: stanfordclub.gr