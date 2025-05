Ένα μεγάλο επιστημονικό γεγονός, το 50ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτροκαρδιολογίας (50th International Congress on Electrocardiology – ICE), πραγματοποιείται μετά από 18 χρόνια και πάλι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2025, Ξενοδοχείο Electra Palace. (https://ishne2025.frei.gr).

Το συνέδριο διοργανώνεται από την International Society for Holter and NonInvasive Electrocardiology – ISHNE, και την International Society for Electrocardiology – ISE, σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Εστιάζει στους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας των αρρυθμιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογικές καινοτομίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από παρουσιάσεις από κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς. Στο επιστημονικό πρόγραμμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους νέους ιατρούς, με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση των γνώσεων, των κλινικών τους δεξιοτήτων, και της δικτύωσης τους, όπως:

ISHNE Young: Learning from the Legends/Pioneers – μαθησιακή εμπειρία από κορυφαίους δασκάλους της ηλεκτροκαρδιολογίας και σημαντικές προσωπικότητες του χώρου.

ISHNE Young / EHRA Young / HCS Young: Espresso & Resilience – μια βιωματική συνάντηση με έμπνευση και πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του άγχους και ενίσχυσης της συναισθηματικής ανθεκτικότητας στην κλινική καθημερινότητα.

ECG Masterclass με τον καθηγητή A. Baranchouck (Queen’s University, Canada) – για τους λάτρεις του ηλεκτροκαρδιογραφήματος αλλά και για αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν και να γνωρίσουν καλύτερα τα μυστικά του.

Pacemaker Masterclass με τον καθηγητή Y. Birnbaum (Baylor University, USA) – για εμβάθυνση στη σύγχρονη βηματοδότηση.

Το συνέδριο προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον για ανταλλαγή ιδεών, διεθνή συνεργασία και προσωπική ενδυνάμωση.